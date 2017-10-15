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Сергей Веденеев: перерыв на матчи сборных - не главная причина поражения "Зенита". Там больше половины не играли

Сергей Веденеев: перерыв на матчи сборных - не главная причина поражения "Зенита". Там больше половины не играли Бывший футболист "Зенита" Сергей Веденеев в беседе с корреспондентом Rusfootball.info прокомментировал итоги матча 13-го тура Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и тульским "Арсеналом" (0:1).

- Ваше мнение по сегодняшнему матчу.

- Как мне показалось, у "Зенита" был хороший настрой, потому что в этом сезоне у питерцев уже были игры, когда недостаточно игроки настраивались, и темп был недостаточно высоким против команд, которые обороняются большим числом. Честно говоря, я сам не ожидал, что "Арсенал" сегодня будет так хорошо играть в обороне. Главное, что они оборонялись не только в своей штрафной площадке, а они уже у штрафной питерцев прессинговали и играли агрессивно. Туляки в середине поля играли плотно и не боялись оставлять за спиной открытое пространство, вовремя реагировали на какие-то острые передачи зенитовцев. Минут через 10-15, как мне показалось, сине-бело-голубые не ожидали, что "Арсенал" будет хорошо играть. В какой-то момент они вошли в ступор и не знали, что им дальше делать, потому что каких-то наигранных комбинаций в результате у них не оказалось. Фланги были перекрыты, привычных кроссов, которые Доменико Кришито любит делать, не было. Александр Кокорин был выключен из игры, только в концовке встречи он немножко активизировался. Счет, конечно, мог бы быть и получше для "Зенита".

Все-таки, 0:0 - результат более справедливый. Эта контратака, где зенитовцы пропустили гол, как гром среди ясного неба оказалась для игроков, тренеров, болельщиков и для всех тех, кто смотрел этот матч. И тренерскому штабу придется разобраться, что это за гол и откуда он взялся, потому что у меня объяснений толковых не нашлось, как он вдруг случился.

- Связываете ли вы это поражение "Зенита" с перерывом на матчи национальных команд?

- Кстати, говоря, там больше половины игроков не принимали участия в этих матча за сборную. Кого-то вызывали, но не все выходили в матчах, поэтому считаю, что не в этом главная причина. Как мне кажется, главная причина того, что питерцы не играли лучше, чем они играли раньше, является ротация. Они, конечно, играли хорошо, но не в таком высоком темпе, как они действовали в предыдущих матчах. Так вот, я связываю это поражение с ротацией, потому что перед этим матчем какое-то время не играли Олег Шатов и Игорь Смольников, потом не вышел Леандро Паредес, потом этот треугольник из полузащитников в середине поля - он не выглядел серьезно. Кузяев - Кранневитер - Ерохин - это не та тройка, которая может регулярно создавать голевые моменты и отдавать острые передачи.
Теги: Веденеев Зенит Арсенал Тула
Вчера, 22:18
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№4 Написал: vertel латвия (Вчера, 22:43) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:25) #
Болеет за:
«Зенит»
Тренерский штаб должен задуматься почему с лидерами и топ клубами команда играет нормально а с аутсайдерами мучается
Так это ясно, как отче наш. Только Спартак и Краснодар не ставили автобусы. А сейчас матчи с ЦСКА и Локомотивом, где также будут знатные "автобусы", да ещё игроки покласснее тех, кому дарили очки. А Манчини нужно приказать игрокам бить по воротам и играть быстрее, только так можно обыгрывать такие команды.
Регистрация: 13.11.2009
№3 Написал: yuri спб (Вчера, 22:36) #
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Манчини без году неделя в Зените. конечно ему нужно время чтобы наиграть 2 состава .


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Вчера, 22:25) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Тренерский штаб должен задуматься почему с лидерами и топ клубами команда играет нормально а с аутсайдерами мучается
Регистрация: 17.05.2015
№1 Написал: Vik_49 SM Калуга (Вчера, 22:24) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Достойное интервью зенитовца. Без "отмазок" и по делу.
Регистрация: 7.06.2017
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