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Пермь Урал
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Сергей Веденеев: перерыв на матчи сборных - не главная причина поражения "Зенита". Там больше половины не играли
Бывший футболист "Зенита" Сергей Веденеев в беседе с корреспондентом Rusfootball.info прокомментировал итоги матча 13-го тура Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и тульским "Арсеналом" (0:1).
- Ваше мнение по сегодняшнему матчу.
- Как мне показалось, у "Зенита" был хороший настрой, потому что в этом сезоне у питерцев уже были игры, когда недостаточно игроки настраивались, и темп был недостаточно высоким против команд, которые обороняются большим числом. Честно говоря, я сам не ожидал, что "Арсенал" сегодня будет так хорошо играть в обороне. Главное, что они оборонялись не только в своей штрафной площадке, а они уже у штрафной питерцев прессинговали и играли агрессивно. Туляки в середине поля играли плотно и не боялись оставлять за спиной открытое пространство, вовремя реагировали на какие-то острые передачи зенитовцев. Минут через 10-15, как мне показалось, сине-бело-голубые не ожидали, что "Арсенал" будет хорошо играть. В какой-то момент они вошли в ступор и не знали, что им дальше делать, потому что каких-то наигранных комбинаций в результате у них не оказалось. Фланги были перекрыты, привычных кроссов, которые Доменико Кришито любит делать, не было. Александр Кокорин был выключен из игры, только в концовке встречи он немножко активизировался. Счет, конечно, мог бы быть и получше для "Зенита".
Все-таки, 0:0 - результат более справедливый. Эта контратака, где зенитовцы пропустили гол, как гром среди ясного неба оказалась для игроков, тренеров, болельщиков и для всех тех, кто смотрел этот матч. И тренерскому штабу придется разобраться, что это за гол и откуда он взялся, потому что у меня объяснений толковых не нашлось, как он вдруг случился.
- Связываете ли вы это поражение "Зенита" с перерывом на матчи национальных команд?
- Кстати, говоря, там больше половины игроков не принимали участия в этих матча за сборную. Кого-то вызывали, но не все выходили в матчах, поэтому считаю, что не в этом главная причина. Как мне кажется, главная причина того, что питерцы не играли лучше, чем они играли раньше, является ротация. Они, конечно, играли хорошо, но не в таком высоком темпе, как они действовали в предыдущих матчах. Так вот, я связываю это поражение с ротацией, потому что перед этим матчем какое-то время не играли Олег Шатов и Игорь Смольников, потом не вышел Леандро Паредес, потом этот треугольник из полузащитников в середине поля - он не выглядел серьезно. Кузяев - Кранневитер - Ерохин - это не та тройка, которая может регулярно создавать голевые моменты и отдавать острые передачи.
- Ваше мнение по сегодняшнему матчу.
- Как мне показалось, у "Зенита" был хороший настрой, потому что в этом сезоне у питерцев уже были игры, когда недостаточно игроки настраивались, и темп был недостаточно высоким против команд, которые обороняются большим числом. Честно говоря, я сам не ожидал, что "Арсенал" сегодня будет так хорошо играть в обороне. Главное, что они оборонялись не только в своей штрафной площадке, а они уже у штрафной питерцев прессинговали и играли агрессивно. Туляки в середине поля играли плотно и не боялись оставлять за спиной открытое пространство, вовремя реагировали на какие-то острые передачи зенитовцев. Минут через 10-15, как мне показалось, сине-бело-голубые не ожидали, что "Арсенал" будет хорошо играть. В какой-то момент они вошли в ступор и не знали, что им дальше делать, потому что каких-то наигранных комбинаций в результате у них не оказалось. Фланги были перекрыты, привычных кроссов, которые Доменико Кришито любит делать, не было. Александр Кокорин был выключен из игры, только в концовке встречи он немножко активизировался. Счет, конечно, мог бы быть и получше для "Зенита".
Все-таки, 0:0 - результат более справедливый. Эта контратака, где зенитовцы пропустили гол, как гром среди ясного неба оказалась для игроков, тренеров, болельщиков и для всех тех, кто смотрел этот матч. И тренерскому штабу придется разобраться, что это за гол и откуда он взялся, потому что у меня объяснений толковых не нашлось, как он вдруг случился.
- Связываете ли вы это поражение "Зенита" с перерывом на матчи национальных команд?
- Кстати, говоря, там больше половины игроков не принимали участия в этих матча за сборную. Кого-то вызывали, но не все выходили в матчах, поэтому считаю, что не в этом главная причина. Как мне кажется, главная причина того, что питерцы не играли лучше, чем они играли раньше, является ротация. Они, конечно, играли хорошо, но не в таком высоком темпе, как они действовали в предыдущих матчах. Так вот, я связываю это поражение с ротацией, потому что перед этим матчем какое-то время не играли Олег Шатов и Игорь Смольников, потом не вышел Леандро Паредес, потом этот треугольник из полузащитников в середине поля - он не выглядел серьезно. Кузяев - Кранневитер - Ерохин - это не та тройка, которая может регулярно создавать голевые моменты и отдавать острые передачи.
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