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Роналдиньо рассказал почему решился на уход из "Барселоны"

Экс-форвард "Барселоны" Роналдиньо дал понять, что его уход из каталонского клуба в 2008 году не был связан с приходом главного тренера Хосепа Гвардиолы.

"Я просто решил покинуть клуб, потому что достиг всего и нуждался в новом вызове. С Гвардиолой мы отлично ладили. Это неправда, что я потерял страсть к футболу.

После "Барсы" я продолжил побеждать. Кубок Либертадорес с "Атлетико Минейро", семь месяцев без поражений во "Фламенго", победа в Кубке Мексики с "Керетаро". Я ни о чем не жалею", - цитирует Роналдиньо "Газета.Ru" со ссылкой на Marca.
Теги: Роналдиньо Барселона
Сегодня, 06:51
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