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Андрей Шевченко: "Золотой мяч" должен получить Криштиану Роналду

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду должен стать обладателем награды лучшему игроку года по версии ФИФА, на которую также претендуют Лионель Месси и Неймар. Так считает главный тренер сборной Украины и обладатель "Золотого мяча" 2004 года Андрей Шевченко.

ФИФА в сентябре объявила, что Роналду, Месси и Неймар составили тройку финалистов, номинированных на премию лучшему игроку года по версии организации.

"Это три невероятных игрока, и все они заслуживают победу. Я думаю, если бы пришлось выбирать, то победителем стал бы Криштиану Роналду - он выиграл Лигу чемпионов и забил два гола в финале", - сказал Шевченко.

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 23 октября в Лондоне.

Р-Спорт
Теги: Шевченко Роналду
Сегодня, 09:34
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