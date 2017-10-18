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Александр Селихов: команда выиграла и это самое главное (видео)

Вратарь "Спартака" Александр Селихов прокомментировал крупную победу над "Севильей" (5:1) в Лиге чемпионов.



- Навсегда останется матч в памяти?

- Ну да на самом деле. Эмоции бешеные.

- Сейвы в конце первого и в начале второго таймов тоже показались бешеными. Можете вспомнить?

- Зачем их вспоминать? Команда выиграла и это самое главное.

- В моменте с голом "Севильи" показалось, что был фол.

- Честно, мне тяжело было видеть. Мяч под рукой проскочил.

- Тебя УЕФА признал лучшим игроком матча. Сам так считаешь и перед партнерами проставляться будешь?

- (смеется) Командой посидим, отметим. Нужно сконцентрироваться на предстоящей игре с "Амкаром".

- "Амкар" после победы 5:1 над "Севильей"...

- "Амкар" - это серьезный соперник.

- Что сложнее было: из девятки в конце первого тайма вытащить или броситься в ноги во втором?

- Наверное, в ноги броситься. Я до конца сомневался лезть туда или не лезть. Тот момент был переломным, когда Комбаров спас из пустых ворот.

- У вас в том эпизоде обошлось без травмы?

- Есть болячка. Это часть футбола. Все нормально, залечим.

- Показалось, что первые 10 минут в начале второго тайма "Севилья" давила, не забила гол, и потом сломалась.

- Хорошо, что так закончилось.

- В Севилье без своих болельщиков будет тяжелее...

- Ну, что нам остается. Играть, доказывать, бороться за выход из группы. Будет играть сложная в Севилье, потом на "Энфилде", и дома "Марибор".

- Турнирный расклад считали уже?

- Сейчас не до этого. Сначала чуть-чуть эмоции угаснут. После таких побед ничья в Мариборе чуть-чуть смазывает впечатление. "Марибор" в том матче хорошо провел матч.

Rusfootball.info
Теги: Селихов Спартак Севилья Rвидео
Сегодня, 01:00
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№1 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 01:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Селихов своей игрой и поведением при руководстве обороной, в отличие от Реброва, в команду вселяет уверенность в команду.
Регистрация: 14.06.2015
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