Александр Селихов: команда выиграла и это самое главное (видео)

Вратарь "Спартака" Александр Селихов прокомментировал крупную победу над "Севильей" (5:1) в Лиге чемпионов.- Ну да на самом деле. Эмоции бешеные.- Зачем их вспоминать? Команда выиграла и это самое главное.- Честно, мне тяжело было видеть. Мяч под рукой проскочил.- (смеется) Командой посидим, отметим. Нужно сконцентрироваться на предстоящей игре с "Амкаром".- "Амкар" - это серьезный соперник.- Наверное, в ноги броситься. Я до конца сомневался лезть туда или не лезть. Тот момент был переломным, когда Комбаров спас из пустых ворот.- Есть болячка. Это часть футбола. Все нормально, залечим.- Хорошо, что так закончилось.- Ну, что нам остается. Играть, доказывать, бороться за выход из группы. Будет играть сложная в Севилье, потом на "Энфилде", и дома "Марибор".- Сейчас не до этого. Сначала чуть-чуть эмоции угаснут. После таких побед ничья в Мариборе чуть-чуть смазывает впечатление. "Марибор" в том матче хорошо провел матч.