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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Пономарёв: матч с "Базелем" оставил плохое впечатление, не ожидал увидеть то, что было на поле
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Базеля" (0:2) в 3-м туре Лиги чемпионов.
- Об игре:
Никаких впечатлений. Игра у "армейцев" не получилась, честно говоря, не ожидал я увидеть то, что было на поле. Понтус Вернблум и Александр Головин к игре после травм готовы не были, центр поля поля мы проиграли сразу, а тот же Головин частенько пасовал назад. Команда не создавала остроты, пытаясь пробиваться через середину, ведь в основном ЦСКА атакует через фланги. Так что всё закономерно, "армейцы", по сути, и голевых моментов не создали. Был только один эпизод с ошибкой вратаря швейцарцев, а так... Витиньо как-то потерялся. В целом, плохое впечатление оставил минувший матч.
- Об ответной игре в Швейцарии:
Стоит готовиться к чему-то худшему. С одной стороны, наши команды частенько в гостях играют хорошо, но с другой - "Базель" здорово проявил себя в Москве, и велика вероятность, что не менее классно они проявят себя при поддержке собственных трибун. Я иллюзий не питаю относительно ответной встречи, вничью бы сыграть, но и это будет сложно без атаки. Атаковать надо! Без этого как побеждать?! А атаковать некем, один Витинью. Молодые ребята сегодня выходили со скамейки, но как-то не получается у них... Не знаю, может сразу их в бой нужно пускать. Ну что сегодня делал Георгий Миланов?! Пускай лучше молодёжь пылит, получает шишки и набирается опыта. Но нападающих у нас давно нет, так и играем. Березуцкий забьёт - и вся команда сразу успокаивается, но нельзя так, нам нельзя успокаиваться и расслабляться.
- Об игре обороны ЦСКА в минувшей встрече:
В эпизоде с первым голом, очевидно, нужно было выходить и встречать Джаку. Ну куда центральный защитник от атакующего убегает?! Нужно сблизиться, ведь очевидно было, что соперник замахивается, он будет бить, ну перекрой ему кислород и никакого голевого удара!
- О турнирных раскладах в группе A:
Учитывая увиденное, третье место в группе и попадание в Лигу Европы для нашей команды станет очень хорошим результатом. Плей-офф Лиги чемпионов? Я как-то на это не рассчитываю. А откуда рассчитывать: с "Базелем" в гостях, с "Манчестер Юнайтед" в гостях, и дома с "Бенфикой". У меня нет иллюзий относительно вероятного попадания ЦСКА в плей-офф Лиги чемпионов. Если также иметь ввиду текущий состав "армейцев" и в целом положение команды - Лигу Европы можно будет считать неплохим результатом по итогам группового этапа ЛЧ.
- Об игре:
Никаких впечатлений. Игра у "армейцев" не получилась, честно говоря, не ожидал я увидеть то, что было на поле. Понтус Вернблум и Александр Головин к игре после травм готовы не были, центр поля поля мы проиграли сразу, а тот же Головин частенько пасовал назад. Команда не создавала остроты, пытаясь пробиваться через середину, ведь в основном ЦСКА атакует через фланги. Так что всё закономерно, "армейцы", по сути, и голевых моментов не создали. Был только один эпизод с ошибкой вратаря швейцарцев, а так... Витиньо как-то потерялся. В целом, плохое впечатление оставил минувший матч.
- Об ответной игре в Швейцарии:
Стоит готовиться к чему-то худшему. С одной стороны, наши команды частенько в гостях играют хорошо, но с другой - "Базель" здорово проявил себя в Москве, и велика вероятность, что не менее классно они проявят себя при поддержке собственных трибун. Я иллюзий не питаю относительно ответной встречи, вничью бы сыграть, но и это будет сложно без атаки. Атаковать надо! Без этого как побеждать?! А атаковать некем, один Витинью. Молодые ребята сегодня выходили со скамейки, но как-то не получается у них... Не знаю, может сразу их в бой нужно пускать. Ну что сегодня делал Георгий Миланов?! Пускай лучше молодёжь пылит, получает шишки и набирается опыта. Но нападающих у нас давно нет, так и играем. Березуцкий забьёт - и вся команда сразу успокаивается, но нельзя так, нам нельзя успокаиваться и расслабляться.
- Об игре обороны ЦСКА в минувшей встрече:
В эпизоде с первым голом, очевидно, нужно было выходить и встречать Джаку. Ну куда центральный защитник от атакующего убегает?! Нужно сблизиться, ведь очевидно было, что соперник замахивается, он будет бить, ну перекрой ему кислород и никакого голевого удара!
- О турнирных раскладах в группе A:
Учитывая увиденное, третье место в группе и попадание в Лигу Европы для нашей команды станет очень хорошим результатом. Плей-офф Лиги чемпионов? Я как-то на это не рассчитываю. А откуда рассчитывать: с "Базелем" в гостях, с "Манчестер Юнайтед" в гостях, и дома с "Бенфикой". У меня нет иллюзий относительно вероятного попадания ЦСКА в плей-офф Лиги чемпионов. Если также иметь ввиду текущий состав "армейцев" и в целом положение команды - Лигу Европы можно будет считать неплохим результатом по итогам группового этапа ЛЧ.
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