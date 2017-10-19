Унаи Эмери: очень доволен индивидуальной игрой моих футболистов

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери прокомментировал победу над "Андерлехтом" (4:0) в Лиге чемпионов."Я очень доволен индивидуальной игрой моих футболистов, но нам нужен прогресс в командой игре. В подобных матчах все решают мелкие детали. Первый тайм был не совсем идеален с точки зрения контроля мяча, но во второй половине встречи нам удалось сбалансировать игру, команда действовала дисциплинировано. Соперник играл быстро и агрессивно, но мы привыкли к этому", - цитирует Эмери пресс-служба УЕФА.