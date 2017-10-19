Доменико Кришито: отличное шоу сегодня. Браво, Ригони

dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa ci voleva una risposta e stasera l'abbiamo data.. grande prestazione oggi ???????? bravo @emirigoni per la tripletta ?????? A post shared by Domenico criscito (@domenicocriscito8691) on Oct 19, 2017 at 12:49pm PDT

Защитник "Зенита" Доменико Кришито прокомментировал победу в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы над "Русенборгом" (3:1)."После неудачи в воскресенье нам нужно было дать ответ, и сегодня мы сделали это. Отличное шоу сегодня. Браво, Ригони", - написал Кришито.