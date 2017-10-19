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Доменико Кришито: отличное шоу сегодня. Браво, Ригони

Защитник "Зенита" Доменико Кришито прокомментировал победу в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы над "Русенборгом" (3:1).

"После неудачи в воскресенье нам нужно было дать ответ, и сегодня мы сделали это. Отличное шоу сегодня. Браво, Ригони", - написал Кришито.

Теги: Кришито Ригони Зенит Русенборг
Вчера, 23:32
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