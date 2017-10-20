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Станимир Стоилов: рад, что мы добились первой победы в группе Лиги Европы

Главный тренер "Астаны" Станимир Стоилов прокомментировал победу в игре Лиги Европы над израильским "Маккаби" (4:0).

— Поздравляю всех болельщиков и всю нашу команду с отличной победой. Я рад, что мы добились первой победы в группе Лиги Европы. "Маккаби" — сильная команда. После первых 20-ти минут поединка "Астана" нашла свою игру и заслуженно выиграла.

— Стоит ли ждать такой же игры в матче в Израиле?

— Честно скажу, что не могу заглядывать так далеко. Есть важный матч в чемпионате страны с "Ордабасы". Там мы, вполне возможно, сыграем резервным составом. Команда в очень трудном графике. Сейчас самое важное — выиграть чемпионат Казахстана. В Израиле будет большое давление со стороны "Маккаби". Они захотят взять реванш на своем поле.

— Можно ли сказать, что "Астана" провела свой лучший матч за время выступлений в еврокубках? Как оцениваете шансы "Астаны" на выход из группы после этой победы?

— Это была хорошая игра. Мы всегда играем хорошо дома. Конечно, история оценит эту победу. Сложно говорить о шансах. Если у нас будут шансы, то решающим с точки зрения выхода из группы станет матч со "Славией" в Праге.

Sports.kz
Теги: Астана Маккаби
Сегодня, 00:46
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