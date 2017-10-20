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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Селихов: Халк открыл мне дверь в премьер-лигу
Вратарь "Спартака" Александр Селихов рассказал об одном из самых запоминающихся моментов в своей карьере. Селихов, будучи игроком "Амкара" в матче РФПЛ сезона-2015/16 с "Зенитом" отразил удар Халка с пенальти.
"Пенальти, отраженный от Халка, - такое не забывается. Это была моя вторая игра в стартовом составе "Амкара". Халк тогда открыл мне дверь в Премьер-Лигу. (Улыбается).
Мне повезло, что в пермском клубе встретил тренера вратарей Сычёва Евгения Алексеевича. Можно сказать, судьба нас свела. Сразу стали друг друга понимать с полуслова. И до сих пор в прекрасных отношениях. Он для меня и психолог, и брат, и друг. Я бы даже сказал, Алексеич мне как отец. В этом человеке не сомневаюсь.
Так вот, перед той игрой с "Зенитом" я вышел на разминку. Уходя с поля в раздевалку, сказал тренеру: "Алексеич, что-то мне страшно немного..." Он отвечает: "Да ладно, выйдешь и покажешь то, что умеешь". Вышел и хорошо сыграл - 1:1 в основное время, отразил пенальти, который пробил Халк.
После матча Сычёв ко мне подошёл: "Сань, вот ты мне на разминке сказал, что тебе не по себе, а я потом стоял и думал: бросил в клетку к тиграм и даже ножа не дал..." Теперь, спустя время, мы нередко эту ситуацию вспоминали. Мне его слова понравились", - цитирует Селихова официальный сайт "Спартака".
"Пенальти, отраженный от Халка, - такое не забывается. Это была моя вторая игра в стартовом составе "Амкара". Халк тогда открыл мне дверь в Премьер-Лигу. (Улыбается).
Мне повезло, что в пермском клубе встретил тренера вратарей Сычёва Евгения Алексеевича. Можно сказать, судьба нас свела. Сразу стали друг друга понимать с полуслова. И до сих пор в прекрасных отношениях. Он для меня и психолог, и брат, и друг. Я бы даже сказал, Алексеич мне как отец. В этом человеке не сомневаюсь.
Так вот, перед той игрой с "Зенитом" я вышел на разминку. Уходя с поля в раздевалку, сказал тренеру: "Алексеич, что-то мне страшно немного..." Он отвечает: "Да ладно, выйдешь и покажешь то, что умеешь". Вышел и хорошо сыграл - 1:1 в основное время, отразил пенальти, который пробил Халк.
После матча Сычёв ко мне подошёл: "Сань, вот ты мне на разминке сказал, что тебе не по себе, а я потом стоял и думал: бросил в клетку к тиграм и даже ножа не дал..." Теперь, спустя время, мы нередко эту ситуацию вспоминали. Мне его слова понравились", - цитирует Селихова официальный сайт "Спартака".
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