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Александр Селихов: Халк открыл мне дверь в премьер-лигу

Вратарь "Спартака" Александр Селихов рассказал об одном из самых запоминающихся моментов в своей карьере. Селихов, будучи игроком "Амкара" в матче РФПЛ сезона-2015/16 с "Зенитом" отразил удар Халка с пенальти.

"Пенальти, отраженный от Халка, - такое не забывается. Это была моя вторая игра в стартовом составе "Амкара". Халк тогда открыл мне дверь в Премьер-Лигу. (Улыбается).

Мне повезло, что в пермском клубе встретил тренера вратарей Сычёва Евгения Алексеевича. Можно сказать, судьба нас свела. Сразу стали друг друга понимать с полуслова. И до сих пор в прекрасных отношениях. Он для меня и психолог, и брат, и друг. Я бы даже сказал, Алексеич мне как отец. В этом человеке не сомневаюсь.

Так вот, перед той игрой с "Зенитом" я вышел на разминку. Уходя с поля в раздевалку, сказал тренеру: "Алексеич, что-то мне страшно немного..." Он отвечает: "Да ладно, выйдешь и покажешь то, что умеешь". Вышел и хорошо сыграл - 1:1 в основное время, отразил пенальти, который пробил Халк.

После матча Сычёв ко мне подошёл: "Сань, вот ты мне на разминке сказал, что тебе не по себе, а я потом стоял и думал: бросил в клетку к тиграм и даже ножа не дал..." Теперь, спустя время, мы нередко эту ситуацию вспоминали. Мне его слова понравились", - цитирует Селихова официальный сайт "Спартака".
Теги: Селихов Спартак
Сегодня, 13:25
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(1)
№1 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 13:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
хороший голкипер, для спартака действительное усиление. удачи ему!
Регистрация: 1.02.2015
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