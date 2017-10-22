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"Кьево" дома победил "Верону"

"Кьево" победил "Верону" в матче 9-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

9 тур

"Кьево" - "Верона" 3:2

Голы: Верде, 6, Инглесе, 23, 30 (пен.), Паццини, 55 (пен.), Пеллисье, 73

"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Дайнелли, Гамберини, Гобби, Радованович, Кастро, Бирса, Хетемай, Пуччарелли (Пеллисье, 62), Инглесе (Стемпиньски, 80)

"Верона": Николас, Касерес, Караччоло, Супрайен, Сукулини, Ромуло, Беса, Фарес, Верде (Ву, 77), Паццини (Кин, 71), Черчи (Бюхель, 46)

Предупреждения: Сукулини, 22, 40, Хетемай, 49, Беса, 49, Гамберини, 54

Удаления: Сукулини, 40
Теги: Кьево Верона
Сегодня, 16:30
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№1 Написал: marsel65 мурманская обл.г.Полярный (Сегодня, 17:00) #
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Болеет за:
ЦСКА
Вообще-то ,это команды из одного города. Даже стадион у них один на двоих.Так что играли дома и те и другие. Только Кьево номинально был хозяином.


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Не пытайтесь спорить с дураком , иначе опуститесь до его уровня, где он Вас задавит своим опытом.
Регистрация: 14.11.2011
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