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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Кьево" дома победил "Верону" (1)
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Андрей Червиченко: судья сегодня вообщe без ..ц оказался (14)
"Кьево" дома победил "Верону"
"Кьево" победил "Верону" в матче 9-го тура чемпионата Италии.
Чемпионат Италии
9 тур
"Кьево" - "Верона" 3:2
Голы: Верде, 6, Инглесе, 23, 30 (пен.), Паццини, 55 (пен.), Пеллисье, 73
"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Дайнелли, Гамберини, Гобби, Радованович, Кастро, Бирса, Хетемай, Пуччарелли (Пеллисье, 62), Инглесе (Стемпиньски, 80)
"Верона": Николас, Касерес, Караччоло, Супрайен, Сукулини, Ромуло, Беса, Фарес, Верде (Ву, 77), Паццини (Кин, 71), Черчи (Бюхель, 46)
Предупреждения: Сукулини, 22, 40, Хетемай, 49, Беса, 49, Гамберини, 54
Удаления: Сукулини, 40
Чемпионат Италии
9 тур
"Кьево" - "Верона" 3:2
Голы: Верде, 6, Инглесе, 23, 30 (пен.), Паццини, 55 (пен.), Пеллисье, 73
"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Дайнелли, Гамберини, Гобби, Радованович, Кастро, Бирса, Хетемай, Пуччарелли (Пеллисье, 62), Инглесе (Стемпиньски, 80)
"Верона": Николас, Касерес, Караччоло, Супрайен, Сукулини, Ромуло, Беса, Фарес, Верде (Ву, 77), Паццини (Кин, 71), Черчи (Бюхель, 46)
Предупреждения: Сукулини, 22, 40, Хетемай, 49, Беса, 49, Гамберини, 54
Удаления: Сукулини, 40
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