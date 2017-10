Унаи Эмери - об удалении Неймара: судьям нужно защищать важных игроков

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери высказал мнение об игре с "Марселем" (2:2) в рамках чемпионата Франции."Разочарованы из-за удаления Неймара. На нем по ходу игры часто нарушали правила. Судье нужно было это учесть, нужно защищать таких игроков.Считаю, желтая карточка показана Неймару незаслуженно. Он хочет играть, но когда его в каждом матче провоцируют, то появляется агрессия. Важных игроков нужно защищать.Нам было неудобно из-за высокой травы, мы хотели играть быстрее, но на этом поле было тяжело. Соперник реализовал свой момент в первом тайме. При счете 1:2 в меньшинстве нам было трудно, но мы проявили характер и вырвали ничью. Результат закономерен", – цитирует Эмери Four Four Two.