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Унаи Эмери - об удалении Неймара: судьям нужно защищать важных игроков

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери высказал мнение об игре с "Марселем" (2:2) в рамках чемпионата Франции.

"Разочарованы из-за удаления Неймара. На нем по ходу игры часто нарушали правила. Судье нужно было это учесть, нужно защищать таких игроков.

Считаю, желтая карточка показана Неймару незаслуженно. Он хочет играть, но когда его в каждом матче провоцируют, то появляется агрессия. Важных игроков нужно защищать.

Нам было неудобно из-за высокой травы, мы хотели играть быстрее, но на этом поле было тяжело. Соперник реализовал свой момент в первом тайме. При счете 1:2 в меньшинстве нам было трудно, но мы проявили характер и вырвали ничью. Результат закономерен", – цитирует Эмери Four Four Two.
Теги: Эмери Неймар ПСЖ
Сегодня, 06:31
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