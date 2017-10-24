Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Зенит" опубликовал видео со скрытой камеры после матча с ЦСКА

"Зенит" в рамках традиционной рубрики "Скрытая камера" представил видео, посвящённое событиям, происходившим вокруг матча 14-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0).

Теги: Зенит ЦСКА
Вчера, 22:41
Напечатать
1
(4)
№1 Написал: metric Питер (Вчера, 23:00) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Фаны ЦСКА за Дзюбу болеют?
Регистрация: 26.03.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.