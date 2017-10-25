Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:27
Валерий Рейнгольд: "Спартак" начал матч вальяжно, с пижонством, а во втором тайме прибавил, и все стало на свои места
Валерий Рейнгольд: "Спартак" начал матч вальяжно, с пижонством, а во втором тайме прибавил, и все стало на свои места
23:12
Михаил Опарин: в Кубке у людей возникают шапкозакидательские настроения, но у «Тосно» их нет (видео)
Михаил Опарин: в Кубке у людей возникают шапкозакидательские настроения, но у «Тосно» их нет (видео)
22:14
Гаджи Гаджиев: мы же не можем сказать, что мы сильнее "Ростова", или что у нас более классная команда. Команды примерно равны
Гаджи Гаджиев: мы же не можем сказать, что мы сильнее "Ростова", или что у нас более классная команда. Команды примерно равны
20:27
Александр Кокорин: с радостью завершу карьеру в "Зените", если не будет предложений из Европы (8)
Александр Кокорин: с радостью завершу карьеру в "Зените", если не будет предложений из Европы (8)
16:15
Александр Бубнов: через Кубок России у "Рубина" больше шансов попасть в еврокубки, чем через чемпионат
Александр Бубнов: через Кубок России у "Рубина" больше шансов попасть в еврокубки, чем через чемпионат
"Милан" разгромил на выезде "Кьево", "Наполи" победил "Дженоа"
"Милан" обыграл "Кьево" в 10-м туре чемпионата Италии - 4:1.
Чемпионат Италии
10 тур
"Кьево" - "Милан" 1:4
Голы: Сусо, 36, Цесар, 42(авто.), Чалханоглу, 55, Бирса, 61, Калинич, 64
"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Гамберини, Цесар, Томович, Радованович, Кастро (Гобби, 71), Бирса (Меджорини, 65), Хетемай, Пеллисье (Стемпиньски, 56), Пуччарелли
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Родригес, Мусаккио, Романьоли, Билья (Локателли, 68), Кессье, Чалханоглу, Калинич (Силва, 81), Борини, Сусо (Монтоливо, 73)
Предупреждения: Борини, 12, Хетемай, 14, Мусаккио, 65, Чалханоглу, 69, Меджорини, 83
"Дженоа" - "Наполи" 2:3
Голы: Таарабт, 4, Мертенс, 14, 30, Жуканович, 60 (авто.), Иццо, 76
"Дженоа": Перин, Жуканович, Россеттини, Иццо, Лазович, Лашальт, Велозу (Омеонга, 61), Бертолаччи, Ригони, Таарабт, Галабинов (Лападула, 63)
"Наполи": Рейна, Хюсай, Гулам, Кирикеш, Кулибали, Диавара, Зелиньски, Гамшик (Аллан, 81), Мертенс, Кальехон (Рог, 71), Инсинье
Предупреждения: Жуканович, 74
"Ювентус" - "СПАЛ" 4:1
Голы: Бернардески, 14, Дибала, 22, Палоски, 34, Игуаин, 65, Куадрадо, 70
"Ювентус": Щенсны, Лихтштайнер, Сандро, Барцальи, Ругани, Хедира (Маркизио, 75), Бентанкур (Пьянич, 59), Коста, Бернардески (Куадрадо, 56), Игуаин, Дибала
"СПАЛ": Гомис, Матьелло, Фелипе, Саламон, Ойконому (Коста, 64), Лаццари, Скьявон, Риццо (Мора, 78), Вивиани, Палоски (Бонаццоли, 71), Боррьелло
Чемпионат Италии
10 тур
"Кьево" - "Милан" 1:4
Голы: Сусо, 36, Цесар, 42(авто.), Чалханоглу, 55, Бирса, 61, Калинич, 64
"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Гамберини, Цесар, Томович, Радованович, Кастро (Гобби, 71), Бирса (Меджорини, 65), Хетемай, Пеллисье (Стемпиньски, 56), Пуччарелли
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Родригес, Мусаккио, Романьоли, Билья (Локателли, 68), Кессье, Чалханоглу, Калинич (Силва, 81), Борини, Сусо (Монтоливо, 73)
Предупреждения: Борини, 12, Хетемай, 14, Мусаккио, 65, Чалханоглу, 69, Меджорини, 83
"Дженоа" - "Наполи" 2:3
Голы: Таарабт, 4, Мертенс, 14, 30, Жуканович, 60 (авто.), Иццо, 76
"Дженоа": Перин, Жуканович, Россеттини, Иццо, Лазович, Лашальт, Велозу (Омеонга, 61), Бертолаччи, Ригони, Таарабт, Галабинов (Лападула, 63)
"Наполи": Рейна, Хюсай, Гулам, Кирикеш, Кулибали, Диавара, Зелиньски, Гамшик (Аллан, 81), Мертенс, Кальехон (Рог, 71), Инсинье
Предупреждения: Жуканович, 74
"Ювентус" - "СПАЛ" 4:1
Голы: Бернардески, 14, Дибала, 22, Палоски, 34, Игуаин, 65, Куадрадо, 70
"Ювентус": Щенсны, Лихтштайнер, Сандро, Барцальи, Ругани, Хедира (Маркизио, 75), Бентанкур (Пьянич, 59), Коста, Бернардески (Куадрадо, 56), Игуаин, Дибала
"СПАЛ": Гомис, Матьелло, Фелипе, Саламон, Ойконому (Коста, 64), Лаццари, Скьявон, Риццо (Мора, 78), Вивиани, Палоски (Бонаццоли, 71), Боррьелло
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.