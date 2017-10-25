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"Милан" разгромил на выезде "Кьево", "Наполи" победил "Дженоа"

"Милан" обыграл "Кьево" в 10-м туре чемпионата Италии - 4:1.

Чемпионат Италии

10 тур

"Кьево" - "Милан" 1:4

Голы: Сусо, 36, Цесар, 42(авто.), Чалханоглу, 55, Бирса, 61, Калинич, 64

"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Гамберини, Цесар, Томович, Радованович, Кастро (Гобби, 71), Бирса (Меджорини, 65), Хетемай, Пеллисье (Стемпиньски, 56), Пуччарелли

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Родригес, Мусаккио, Романьоли, Билья (Локателли, 68), Кессье, Чалханоглу, Калинич (Силва, 81), Борини, Сусо (Монтоливо, 73)

Предупреждения: Борини, 12, Хетемай, 14, Мусаккио, 65, Чалханоглу, 69, Меджорини, 83

"Дженоа" - "Наполи" 2:3

Голы: Таарабт, 4, Мертенс, 14, 30, Жуканович, 60 (авто.), Иццо, 76

"Дженоа": Перин, Жуканович, Россеттини, Иццо, Лазович, Лашальт, Велозу (Омеонга, 61), Бертолаччи, Ригони, Таарабт, Галабинов (Лападула, 63)

"Наполи": Рейна, Хюсай, Гулам, Кирикеш, Кулибали, Диавара, Зелиньски, Гамшик (Аллан, 81), Мертенс, Кальехон (Рог, 71), Инсинье

Предупреждения: Жуканович, 74

"Ювентус" - "СПАЛ" 4:1

Голы: Бернардески, 14, Дибала, 22, Палоски, 34, Игуаин, 65, Куадрадо, 70

"Ювентус": Щенсны, Лихтштайнер, Сандро, Барцальи, Ругани, Хедира (Маркизио, 75), Бентанкур (Пьянич, 59), Коста, Бернардески (Куадрадо, 56), Игуаин, Дибала

"СПАЛ": Гомис, Матьелло, Фелипе, Саламон, Ойконому (Коста, 64), Лаццари, Скьявон, Риццо (Мора, 78), Вивиани, Палоски (Бонаццоли, 71), Боррьелло
Теги: Кьево Милан
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