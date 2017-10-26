Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Вратарь "Гермио" совершил "величайший сейв в истории" (видео)

Голкипер "Гремио" Марсело Гроэ удивительным образом не дал забить сопернику в матче Кубка Либертадорес с "Барселоной Гуаякиль" из Эквадора, передает RT.

Гроэ выручил свою команду после удара аргентинца Ариэля Науэльпана. В итоге, бразильский клуб одержал победу со счетом 3:0, а сэйв Гроэ назвали в соцсетях величайшим спасением в истории.


Теги: Гремио
Сегодня, 11:55
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.