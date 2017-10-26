Вратарь "Гермио" совершил "величайший сейв в истории" (видео)

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Голкипер "Гремио" Марсело Гроэ удивительным образом не дал забить сопернику в матче Кубка Либертадорес с "Барселоной Гуаякиль" из Эквадора, передает RT.
Гроэ выручил свою команду после удара аргентинца Ариэля Науэльпана. В итоге, бразильский клуб одержал победу со счетом 3:0, а сэйв Гроэ назвали в соцсетях величайшим спасением в истории.
Гроэ выручил свою команду после удара аргентинца Ариэля Науэльпана. В итоге, бразильский клуб одержал победу со счетом 3:0, а сэйв Гроэ назвали в соцсетях величайшим спасением в истории.
LA ATAJADA DE LA COPA. Marcelo Grohe hizo esta descomunal atajada a Nahuelpan. Gremio, cerca de la final pic.twitter.com/NTxpY8E7Eg— Dani L?pez (@danilopez1414) October 26, 2017
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