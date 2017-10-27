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Лука Джорджевич: Манчини сказал, что у меня не будет возможности играть постоянно

Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич рассказал, почему ушел в аренду из "Зенита".

– Вы можете вернуться в "Зенит" этой зимой?

– По-моему, моя аренда в "Арсенале" рассчитана до конца сезона. Но я до конца не уверен. Думаю, отыграю в Туле этот чемпионат.

- Когда в последний раз разговаривали с Манчини?

- Летом. Он сказал, что в "Зените" у меня не будет возможности играть постоянно и предложил подумать об аренде, найти команду, где я буду постоянно выходить на поле и прибавлять. В итоге я оказался в "Арсенале", - сказал Джорджевич.

СЭ
Теги: Джорджевич Зенит
Сегодня, 08:40
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№1 Написал: vvSpartak (Сегодня, 10:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Профессионал, не то что Дзюба


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
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