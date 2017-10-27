Лука Джорджевич: Манчини сказал, что у меня не будет возможности играть постоянно

Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич рассказал, почему ушел в аренду из "Зенита".– По-моему, моя аренда в "Арсенале" рассчитана до конца сезона. Но я до конца не уверен. Думаю, отыграю в Туле этот чемпионат.- Летом. Он сказал, что в "Зените" у меня не будет возможности играть постоянно и предложил подумать об аренде, найти команду, где я буду постоянно выходить на поле и прибавлять. В итоге я оказался в "Арсенале", - сказал Джорджевич.