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Юрий Газинский: "СКА-Хабаровск" - боеспособный коллектив, который заставляет с собой считаться

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура РФПЛ против "СКА-Хабаровск".

"Я знаком с главным тренером этой команды Алексеем Поддубским, знаю по игре за "Луч" и его ассистента Александра Ушахина, с которым мы по сей день поддерживаем связь, периодически созваниваемся. Эти специалисты смогли создать в Хабаровске боеспособный коллектив, который заставляет с собой считаться и особенно удачно играет на своем поле.

Сильные и слабые стороны армейцев мы подробно разберем на теоретических занятиях, будем настраиваться на игру с ними самым серьезным образом. "Краснодар" сейчас в таком турнирном положении, что нас устроит в этом матче только победа – других мыслей не допускаем", - цитирует Газинского официальный сайт "Краснодара".
Теги: Газинский Краснодар СКА-Хабаровск
Сегодня, 15:37
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