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"Уфа" поздравила Беленова с бракосочетанием

Вратарь "Уфы" Александр Беленов и его невеста Татьяна официально оформили свои отношения.

"Футбольный клуб "Уфа" искренне поздравляет молодожёнов с этим важнейшим событием! Желаем вам всего наилучшего, чтобы в вашей семье царили любовь, мир и согласие. Совет да любовь!" — говорится в сообщении клуба в "Вконтакте".
Теги: Беленов Уфа
Сегодня, 17:22
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