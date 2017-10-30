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Сергей Веденеев: это что-то из уличного футбола - простые передачи за спину словно гипнотизировали зенитовцев

Главный тренер футбольной школы "Зенит-84" Сергей Веденеев прокомментировал поражение сине-бело-голубых от "Локомотива" (0:3).

"В первом тайме "Зенит" играл хорошо. Были шансы, хотя "Локомотив» оборонялся старательно. Было преимущество, после получаса игры я даже подумал, что ключевые игроки "Зенита" выходят на свой сентябрьский уровень. Первый тайм вселял оптимизм.

В то же время на этом отрезке игры были сигнальные моменты, которые настораживали. Фарфан, который потом станет героем матча, под углом с левого фланга оторвался от защитников. Бил без помех, у него удар просто не получился. Стало ясно, что Фарфан быстрее игроков центра обороны "Зенита". Элементарная продольная передача оставила их не у дел.

Дальнейший ход матча опасения подтвердил: именно аналогичные продольные передачи стали настоящим бичом для "Зенита" и привели к разгрому. Не думаю, что Манчини пропустил этот эпизод – скорее игроки его не услышали в перерыве. И допустили роковые ошибки не после каких-то хитроумных комбинаций соперника, а после простейших забросов. Это что-то из городского футбола. Простая передача за спину словно гипнотизировала зенитовцев. И никакой подстраховки!

Недооценка таких забросов и персонально Фарфана в итоге привела к трем пропущенным мячам", – цитирует Веденеева "Спорт уик-энд".
Теги: Веденеев Зенит
Сегодня, 09:56
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№2 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 11:31) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: yuri
Как сказал Манчини, ошибки в этих моментах допустили не защитники.


Второй гол я бы Ивановичу посвятил - он просто встал когда его Фарфан прошел. Видно, понадеялся на закрывающего опорную зону партнера, а тот не успел. У Фарфана хватило времени прицелиться и катнуть в угол без шансов для Лунева.
Регистрация: 3.06.2014
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:49) #
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Как сказал Манчини, ошибки в этих моментах допустили не защитники.


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Регистрация: 24.02.2007
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