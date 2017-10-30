Вадим Скрипченко: здорово, что мы спасли игру

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол" поделился впечатлениями от ничьей в матче с "Ахматом" (1:1)."В первом тайме был примерно равный футбол и с минимумом моментов. В начале второго тайма они сделали замены. Я почувствовал, что они начали перехватывать инициативу, "Ахмат" нам начал угрожать. В концовке было тяжеловато, и мы уже где-то терпели. В этом отношении после гола, пропущенного со "стандарта", эмоции были совсем на нуле. Здорово, что мы спасли игру", - сказал Скрипченко.