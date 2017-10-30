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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Ничья в кавказском дерби
Ничья в кавказском дерби
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Николай Наумов: "Зенит" начал думать, что вот-вот дожмет, тут-то и сработала локомотивская пружина
Николай Наумов: "Зенит" начал думать, что вот-вот дожмет, тут-то и сработала локомотивская пружина
Вадим Скрипченко: здорово, что мы спасли игру
Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол" поделился впечатлениями от ничьей в матче с "Ахматом" (1:1).
"В первом тайме был примерно равный футбол и с минимумом моментов. В начале второго тайма они сделали замены. Я почувствовал, что они начали перехватывать инициативу, "Ахмат" нам начал угрожать. В концовке было тяжеловато, и мы уже где-то терпели. В этом отношении после гола, пропущенного со "стандарта", эмоции были совсем на нуле. Здорово, что мы спасли игру", - сказал Скрипченко.
"В первом тайме был примерно равный футбол и с минимумом моментов. В начале второго тайма они сделали замены. Я почувствовал, что они начали перехватывать инициативу, "Ахмат" нам начал угрожать. В концовке было тяжеловато, и мы уже где-то терпели. В этом отношении после гола, пропущенного со "стандарта", эмоции были совсем на нуле. Здорово, что мы спасли игру", - сказал Скрипченко.
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