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Юрий Гаврилов: "Спартаку" не хватает стабильности. В Лиге чемпионов они могут занять третье месте в группе

Чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Гаврилов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с испанской «Севильей».

- Игра в Испании будет сильно отличаться от той, что была в Москве, когда спартаковцы забили в ворота соперника пять мячей?

- Думаю, что таким, как в Москве, предстоящий матч не будет. А как все сложится, сказать сейчас очень трудно.

- Почему?

- «Спартак» играет нестабильно. Против «Севильи» дома многое получалось, и результат был внушительный. Хотя я все равно не сказал бы, что по игре у хозяев было ощутимое преимущество. А после «Севильи» у «Спартака» была невыразительная игра с «Амкаром» с ничейным исходом, а затем снова ничья с «Ростовом». Поэтому говорить о том, что у «Спартака» есть какой-то шанс, я бы сейчас не взялся.

«Спартак» видит силу «Севильи». Красно-белые обыграли испанскую команду, однако не смогли взять верх над «Марибором». В то же время «Севилья» «Марибор» обыграла крупно. Большой успех в Москве еще не говорит о том, что спартаковцы займут первую или вторую строчку в группе. Красно-белые могут завершить групповой раунд и на третьем месте.

В то же время тут очень большое значение имеет психологический настрой. Футболисты «Севильи», вероятно, отталкивались от того, что они обыграли «Марибор», а «Спартак» - нет. Возможно, когда приехали в Москву, смотрели на игру с этой позиции, но в итоге все сложилось по-другому. Хотя опять же по первому тайму никто бы не сказал, что будет такая крупная победа хозяев.

- Как надо действовать «Спартаку» на поле «Севильи»?

- Сейчас первостепенной задачей для гостей будет не пропустить мяч, и они будут цепляться за результат. Нельзя сказать, что отсутствие пропущенных мячей — гарантия, но все же это дает возможность бороться за первое-второе места. Если же они проиграют «Севилье», я думаю, что все будет практически предрешено.

- Бороться за плей-офф Лиги чемпионов в этом случае будет уже нереально?

- Думаю, все три команды подберут очки в играх с «Марибором». Но в случае победы над «Спартаком» у «Севильи» очков будет уже больше, чем у нашей команды. И тогда уже «Ливерпуль» и «Севилья» поделят первое-второе места, а «Спартак» останется на третьем. Вот и весь расклад.

Напомним, что матч «Севилья» - «Спартак» состоится в среду 1 ноября. Начало — в 22:45 (московское время).
Теги: Гаврилов Спартак
Сегодня, 06:51
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