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Евгений Алдонин: в Лиге чемпионов ЦСКА сегодня проще играть на выезде, чем дома

Евгений Алдонин: в Лиге чемпионов ЦСКА сегодня проще играть на выезде, чем дома Бывший нападающий ЦСКА Евгений Алдонин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой назвал залогом успеха армейцев в выездном матче Лиги чемпионов с «Базелем» нестандартный ход тренерского штаба армейцев, а также выразил мнение, что для «Спартака» в предстоящем гостевом матче турнира против «Севильи» успешным результатом будет ничья.

- Победа в Швейцарии была одержана на характере, очень непростая ситуация сложилась в первом тайме, когда практически не удалось создать моментов у ворот «Базеля», - сказал Алдонин. - Во втором тайме сумели перестроиться и навязать хозяевам очень хороший темп и свою игру. И в принципе голы Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума наглядное тому подтверждение. Вернблум перебрался в центр нападения и воплотил в жизнь идеи тренерского штаба. Хорошая получилась игра. Армейцы очень порадовали. По такому составу ЦСКА, думаю, даже проще играть в Лиге чемпионов на выезде, чем дома. Владеть большой территорией, когда появляются свободные зоны в принципе тяжело армейцам. А здесь, когда насыщенная оборона, играть в быстрые атаки получается неплохо.

- Словом, Виктор Гончаренко проявил себя в данной ситуации грамотным тактиком?

- Да, во втором тайме был придуман нестандартный ход с позицией Вернблума. Хотя что-то подобное мы видели и у Леонида Слуцкого, когда Вернблум выдвигался в центр атаки. Но там он в основном боролся за верховые мячи, а здесь очень удачно сыграл ногой. Он и в первом мяче поучаствовал, сделал касание, когда Натхо отдавал на Дзагоева. То есть минимальное касание позволило пройти целую линию защитников.

- Удастся «Спартаку» увезти в среду вечером победу из Севильи? Такую феерическую игру против испанцев, какую мы видели в Москве, сложно будет повторить?

- Я бы сказал, что в том матче получились два разных тайма. В первом была равная игра, во втором игра получалась у спартаковцев, у «Севильи» же, напротив, абсолютно ничего не получалось. Кто-то из футболистов «Севильи» обыграл спартаковского вратаря, но забить не смог. У «Спартака» все мячи летели в ворота соперника. Предстоящий матч для красно-белых будет непростым. Легкой прогулки точно не получится. «Севилья» после того разгромного поражения будет стараться реабилитироваться в глазах своих болельщиков.

- Каким, по-вашему, должен быть результат этой встречи?

- Думаю, если будет ничья, можно будет смело сказать, что это успех для «Спартака».
Теги: Алдонин ЦСКА Спартак Базель Севилья
Сегодня, 19:04
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