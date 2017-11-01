Евгений Алдонин: в Лиге чемпионов ЦСКА сегодня проще играть на выезде, чем дома

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Как сыграют "Севилья" и "Спартак"?
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20:07
Большинство читателей Rusfootball.info отдает свое предпочтение "Севилье" в матче со "Спартаком" (8)
Большинство читателей Rusfootball.info отдает свое предпочтение "Севилье" в матче со "Спартаком" (8)
19:50
Гендиректор "Смены": как можно было делать ставки на матчи своей команды?! В страшном сне не приснится
Гендиректор "Смены": как можно было делать ставки на матчи своей команды?! В страшном сне не приснится
18:41
Наставник спартаковской молодежки: огромное спасибо болельщикам, они были нашим 12-м игроком (3)
Наставник спартаковской молодежки: огромное спасибо болельщикам, они были нашим 12-м игроком (3)
17:34
Руслан Нигматуллин: "Базель" на ответный матч вышел явно не с таким настроем, какой был у него в Москве
Руслан Нигматуллин: "Базель" на ответный матч вышел явно не с таким настроем, какой был у него в Москве
17:14
Марио Фернандес: против Аргентины я уже играл за Бразилию, поэтому с Испанией будет интереснее (1)
Марио Фернандес: против Аргентины я уже играл за Бразилию, поэтому с Испанией будет интереснее (1)
17:06
Трое футболистов в ПФЛ дисквалифицированы за ставки, матч "Смена" - "Иртыш" будет переигран (4)
Трое футболистов в ПФЛ дисквалифицированы за ставки, матч "Смена" - "Иртыш" будет переигран (4)
16:59
Около тысячи фанатов "Спартака" на матче Юношеской лиги в Севилье скандируют "УЕФА - мафия" (8)
Около тысячи фанатов "Спартака" на матче Юношеской лиги в Севилье скандируют "УЕФА - мафия" (8)
15:59
Илья Геркус: слухи об увольнении из клуба Дениса Сарсании - это грубая и бесцеремонная ложь (2)
Илья Геркус: слухи об увольнении из клуба Дениса Сарсании - это грубая и бесцеремонная ложь (2)
15:38
Юрий Семин: ничего не могу советовать Черчесову, но Денисов и Гилерме одни из лучших в РФПЛ (11)
Юрий Семин: ничего не могу советовать Черчесову, но Денисов и Гилерме одни из лучших в РФПЛ (11)
13:57
Роман Широков: с Дзагоевым ЦСКА заиграл по-другому, все прекрасно знают, какой это футболист (1)
Роман Широков: с Дзагоевым ЦСКА заиграл по-другому, все прекрасно знают, какой это футболист (1)
12:38
Денис Глушаков: если в "Спартаке" кто-то скажет, как Лунев, ни к чему хорошему, это не приведет (23)
Денис Глушаков: если в "Спартаке" кто-то скажет, как Лунев, ни к чему хорошему, это не приведет (23)
10:35
"Севилья" будет мстить? (18)
"Севилья" будет мстить? (18)
Евгений Алдонин: в Лиге чемпионов ЦСКА сегодня проще играть на выезде, чем дома
Бывший нападающий ЦСКА Евгений Алдонин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой назвал залогом успеха армейцев в выездном матче Лиги чемпионов с «Базелем» нестандартный ход тренерского штаба армейцев, а также выразил мнение, что для «Спартака» в предстоящем гостевом матче турнира против «Севильи» успешным результатом будет ничья.
- Победа в Швейцарии была одержана на характере, очень непростая ситуация сложилась в первом тайме, когда практически не удалось создать моментов у ворот «Базеля», - сказал Алдонин. - Во втором тайме сумели перестроиться и навязать хозяевам очень хороший темп и свою игру. И в принципе голы Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума наглядное тому подтверждение. Вернблум перебрался в центр нападения и воплотил в жизнь идеи тренерского штаба. Хорошая получилась игра. Армейцы очень порадовали. По такому составу ЦСКА, думаю, даже проще играть в Лиге чемпионов на выезде, чем дома. Владеть большой территорией, когда появляются свободные зоны в принципе тяжело армейцам. А здесь, когда насыщенная оборона, играть в быстрые атаки получается неплохо.
- Словом, Виктор Гончаренко проявил себя в данной ситуации грамотным тактиком?
- Да, во втором тайме был придуман нестандартный ход с позицией Вернблума. Хотя что-то подобное мы видели и у Леонида Слуцкого, когда Вернблум выдвигался в центр атаки. Но там он в основном боролся за верховые мячи, а здесь очень удачно сыграл ногой. Он и в первом мяче поучаствовал, сделал касание, когда Натхо отдавал на Дзагоева. То есть минимальное касание позволило пройти целую линию защитников.
- Удастся «Спартаку» увезти в среду вечером победу из Севильи? Такую феерическую игру против испанцев, какую мы видели в Москве, сложно будет повторить?
- Я бы сказал, что в том матче получились два разных тайма. В первом была равная игра, во втором игра получалась у спартаковцев, у «Севильи» же, напротив, абсолютно ничего не получалось. Кто-то из футболистов «Севильи» обыграл спартаковского вратаря, но забить не смог. У «Спартака» все мячи летели в ворота соперника. Предстоящий матч для красно-белых будет непростым. Легкой прогулки точно не получится. «Севилья» после того разгромного поражения будет стараться реабилитироваться в глазах своих болельщиков.
- Каким, по-вашему, должен быть результат этой встречи?
- Думаю, если будет ничья, можно будет смело сказать, что это успех для «Спартака».
- Победа в Швейцарии была одержана на характере, очень непростая ситуация сложилась в первом тайме, когда практически не удалось создать моментов у ворот «Базеля», - сказал Алдонин. - Во втором тайме сумели перестроиться и навязать хозяевам очень хороший темп и свою игру. И в принципе голы Алана Дзагоева и Понтуса Вернблума наглядное тому подтверждение. Вернблум перебрался в центр нападения и воплотил в жизнь идеи тренерского штаба. Хорошая получилась игра. Армейцы очень порадовали. По такому составу ЦСКА, думаю, даже проще играть в Лиге чемпионов на выезде, чем дома. Владеть большой территорией, когда появляются свободные зоны в принципе тяжело армейцам. А здесь, когда насыщенная оборона, играть в быстрые атаки получается неплохо.
- Словом, Виктор Гончаренко проявил себя в данной ситуации грамотным тактиком?
- Да, во втором тайме был придуман нестандартный ход с позицией Вернблума. Хотя что-то подобное мы видели и у Леонида Слуцкого, когда Вернблум выдвигался в центр атаки. Но там он в основном боролся за верховые мячи, а здесь очень удачно сыграл ногой. Он и в первом мяче поучаствовал, сделал касание, когда Натхо отдавал на Дзагоева. То есть минимальное касание позволило пройти целую линию защитников.
- Удастся «Спартаку» увезти в среду вечером победу из Севильи? Такую феерическую игру против испанцев, какую мы видели в Москве, сложно будет повторить?
- Я бы сказал, что в том матче получились два разных тайма. В первом была равная игра, во втором игра получалась у спартаковцев, у «Севильи» же, напротив, абсолютно ничего не получалось. Кто-то из футболистов «Севильи» обыграл спартаковского вратаря, но забить не смог. У «Спартака» все мячи летели в ворота соперника. Предстоящий матч для красно-белых будет непростым. Легкой прогулки точно не получится. «Севилья» после того разгромного поражения будет стараться реабилитироваться в глазах своих болельщиков.
- Каким, по-вашему, должен быть результат этой встречи?
- Думаю, если будет ничья, можно будет смело сказать, что это успех для «Спартака».
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