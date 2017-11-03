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Никлас Бендтнер: мы должны были выиграть у "Зенита" 1:0

Нападающий "Русенборга" Никлас Бендтнер, забивший гол "Зениту" в Лиге Европы (1:1), высказался после игры.

"Нам остается лишь констатировать - если играть в обороне на таком уровне не на сто процентов, то тебя за это накажут.

Мы должны были выиграть 1:0. Нам нужно извлечь урок из этой встречи", – передает слова Бендтнера Eurosport.
Теги: Бендтнер Русенборг
Сегодня, 07:59
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№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:06) #
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Ничего вы не должны были, кроме как с пенальти (который скорее был, но очень необязательный) вы забить не смогли.
Регистрация: 26.09.2015
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