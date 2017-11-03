Никлас Бендтнер: мы должны были выиграть у "Зенита" 1:0

Нападающий "Русенборга" Никлас Бендтнер, забивший гол "Зениту" в Лиге Европы (1:1), высказался после игры."Нам остается лишь констатировать - если играть в обороне на таком уровне не на сто процентов, то тебя за это накажут.Мы должны были выиграть 1:0. Нам нужно извлечь урок из этой встречи", – передает слова Бендтнера Eurosport.