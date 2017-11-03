СМИ: "Реал" может пригласить Маурисио Почеттино в случае отставки Зидана

"Реал" рассматривает кандидатуру главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, передает Daily Mail.Сообщается, что 45-летний аргентинец является основным кандидатом для мадридского клуба в случае увольнения Зинедина Зидана.Напомним, в недавних матчах Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" мадридская команда взяла лишь одно очко (1:1, 1:3).