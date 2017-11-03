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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Коновалов: "Спартаку" не хватило смелости и осознания того, что они как минимум не слабее "Севильи"
Андрей Коновалов: "Спартаку" не хватило смелости и осознания того, что они как минимум не слабее "Севильи"
СМИ: "Реал" может пригласить Маурисио Почеттино в случае отставки Зидана
"Реал" рассматривает кандидатуру главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, передает Daily Mail.
Сообщается, что 45-летний аргентинец является основным кандидатом для мадридского клуба в случае увольнения Зинедина Зидана.
Напомним, в недавних матчах Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" мадридская команда взяла лишь одно очко (1:1, 1:3).
Сообщается, что 45-летний аргентинец является основным кандидатом для мадридского клуба в случае увольнения Зинедина Зидана.
Напомним, в недавних матчах Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" мадридская команда взяла лишь одно очко (1:1, 1:3).
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