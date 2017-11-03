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СМИ: "Реал" может пригласить Маурисио Почеттино в случае отставки Зидана

"Реал" рассматривает кандидатуру главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, передает Daily Mail.

Сообщается, что 45-летний аргентинец является основным кандидатом для мадридского клуба в случае увольнения Зинедина Зидана.

Напомним, в недавних матчах Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" мадридская команда взяла лишь одно очко (1:1, 1:3).
Теги: Реал Почеттино
Сегодня, 08:15
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№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 09:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Противно этот бред читать.
Регистрация: 23.11.2009
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