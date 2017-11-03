Вадим Васильев - лучший генеральный директор европейского футбола

Руководитель "Монако" Вадим Васильев признан лучшим генеральным директором европейского футбола в 2017 году, сообщает Football Business Awards.Среди соперников российского миллиардера были Эдвин ван дер Сар из голландского "Аякса", Умберто Гандини из итальянской "Ромы", Карл-Хайнц Румменигге из немецкой "Баварии" и Флорентино Перес из мадридского "Реала".