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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Прядкин не исключает, что обладатель Кубка России в будущем будет играть в Лиге чемпионов (12)
Сергей Прядкин не исключает, что обладатель Кубка России в будущем будет играть в Лиге чемпионов (12)
Вадим Васильев - лучший генеральный директор европейского футбола
Руководитель "Монако" Вадим Васильев признан лучшим генеральным директором европейского футбола в 2017 году, сообщает Football Business Awards.
Среди соперников российского миллиардера были Эдвин ван дер Сар из голландского "Аякса", Умберто Гандини из итальянской "Ромы", Карл-Хайнц Румменигге из немецкой "Баварии" и Флорентино Перес из мадридского "Реала".
Среди соперников российского миллиардера были Эдвин ван дер Сар из голландского "Аякса", Умберто Гандини из итальянской "Ромы", Карл-Хайнц Румменигге из немецкой "Баварии" и Флорентино Перес из мадридского "Реала".
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