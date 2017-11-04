Дмитрий Тихий: в "Луче" задерживают зарплату, не кормят, еще и на стадион не пускают

Защитник "Луча-Энергии" Дмитрий Тихий после матча с "Химками" (1:1) рассказал об акции протеста футболистов приморской команды, задержавших начало встречи на 15 минут.– Это решение команды. Мы посовещались и решили, что надо уже принимать меры. Кроме болельщиков, "Луч" в этом городе, такое ощущение, не нужен больше никому. Задерживают зарплату, премиальные. Ничего не платят! С июня, что я в "Луче", получил всего одну зарплату. Быт не налажен, не кормят даже – сами питаемся. А теперь еще и на стадион не пускают в предыгровой день: тренируемся на базе. К счастью, каким-то чудом заработало табло, а то матч мог вообще не состояться.– Пока не знаю. Еще не разговаривали об этом с ребятами.– Первый тайм получился монотонным, плохо двигались. Не знаю, с чем это связано. Тренер настраивал, понимали, что давно не выигрывали дома в рамках ФНЛ – хотели порадовать болельщиков. Но, действительно, задвигались только после того, как пропустили.