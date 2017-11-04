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Дмитрий Тихий: в "Луче" задерживают зарплату, не кормят, еще и на стадион не пускают

Защитник "Луча-Энергии" Дмитрий Тихий после матча с "Химками" (1:1) рассказал об акции протеста футболистов приморской команды, задержавших начало встречи на 15 минут.

– Это решение команды. Мы посовещались и решили, что надо уже принимать меры. Кроме болельщиков, "Луч" в этом городе, такое ощущение, не нужен больше никому. Задерживают зарплату, премиальные. Ничего не платят! С июня, что я в "Луче", получил всего одну зарплату. Быт не налажен, не кормят даже – сами питаемся. А теперь еще и на стадион не пускают в предыгровой день: тренируемся на базе. К счастью, каким-то чудом заработало табло, а то матч мог вообще не состояться.

– 8 ноября перед игрой с "Волгарем" повторите свой демарш?

– Пока не знаю. Еще не разговаривали об этом с ребятами.

– Ничья, согласитесь, по игре. "Луч" имел преимущество только в последние полчаса.

– Первый тайм получился монотонным, плохо двигались. Не знаю, с чем это связано. Тренер настраивал, понимали, что давно не выигрывали дома в рамках ФНЛ – хотели порадовать болельщиков. Но, действительно, задвигались только после того, как пропустили.

Матч ТВ
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 11:34
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7
(0)
№7 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
А кто заставляет играть даром ?Задерживают,не платят?Нарушают условия контракта??В суд коллективно и разрыв контракта.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№6 Написал: акула (Сегодня, 12:27) #
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Цитата: kurbath
У них скоро будет)
все к этому идет

скоро - это когда?
Регистрация: 3.11.2017
№5 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 12:17) #
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И зачем такие команды , Владивосток хороший город....но издержки на перелёт сумасшедшие ....спонсоров нет....деньги отмывать перед 2018 годом местные власти бояться... вывод... думайте.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№4 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 12:14) #
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Болеет за:
«Факел»
Ну из Факела он уходил потому что резко сократили бюджет, отсюда и сокращение зарплаты. А в Луч перешел, очевидно, потому что пообещали устраивающие его финансово условия. И обманули.
Ну игроки тоже не вчера родились, должны уметь отличать авантюрные предложения от реальных.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№3 Написал: kurbath тула (Сегодня, 12:11) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: МАРТ
нет желания Вас обидеть..Но позвольте спросить, если можно. У Вас была такая ситуация?

У них скоро будет)
все к этому идет
Регистрация: 20.11.2015
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 12:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vik-Nik
В Факеле было плохо,в Луче тоже,где-же хорошо?Пора писать в КДК.,что вы только и можете....

нет желания Вас обидеть..Но позвольте спросить, если можно. У Вас была такая ситуация?
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: Vik-Nik оттуда (Сегодня, 11:52) #
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Болеет за:
ЦСКА
В Факеле было плохо,в Луче тоже,где-же хорошо?Пора писать в КДК.,что вы только и можете....
Регистрация: 30.10.2011
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