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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Тихий: в "Луче" задерживают зарплату, не кормят, еще и на стадион не пускают
Защитник "Луча-Энергии" Дмитрий Тихий после матча с "Химками" (1:1) рассказал об акции протеста футболистов приморской команды, задержавших начало встречи на 15 минут.
– Это решение команды. Мы посовещались и решили, что надо уже принимать меры. Кроме болельщиков, "Луч" в этом городе, такое ощущение, не нужен больше никому. Задерживают зарплату, премиальные. Ничего не платят! С июня, что я в "Луче", получил всего одну зарплату. Быт не налажен, не кормят даже – сами питаемся. А теперь еще и на стадион не пускают в предыгровой день: тренируемся на базе. К счастью, каким-то чудом заработало табло, а то матч мог вообще не состояться.
– 8 ноября перед игрой с "Волгарем" повторите свой демарш?
– Пока не знаю. Еще не разговаривали об этом с ребятами.
– Ничья, согласитесь, по игре. "Луч" имел преимущество только в последние полчаса.
– Первый тайм получился монотонным, плохо двигались. Не знаю, с чем это связано. Тренер настраивал, понимали, что давно не выигрывали дома в рамках ФНЛ – хотели порадовать болельщиков. Но, действительно, задвигались только после того, как пропустили.
Матч ТВ
– Это решение команды. Мы посовещались и решили, что надо уже принимать меры. Кроме болельщиков, "Луч" в этом городе, такое ощущение, не нужен больше никому. Задерживают зарплату, премиальные. Ничего не платят! С июня, что я в "Луче", получил всего одну зарплату. Быт не налажен, не кормят даже – сами питаемся. А теперь еще и на стадион не пускают в предыгровой день: тренируемся на базе. К счастью, каким-то чудом заработало табло, а то матч мог вообще не состояться.
– 8 ноября перед игрой с "Волгарем" повторите свой демарш?
– Пока не знаю. Еще не разговаривали об этом с ребятами.
– Ничья, согласитесь, по игре. "Луч" имел преимущество только в последние полчаса.
– Первый тайм получился монотонным, плохо двигались. Не знаю, с чем это связано. Тренер настраивал, понимали, что давно не выигрывали дома в рамках ФНЛ – хотели порадовать болельщиков. Но, действительно, задвигались только после того, как пропустили.
Матч ТВ
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