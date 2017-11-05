Вадим Скрипченко: это игра за шесть очков

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол" отметил важность матча с "Амкаром"."Не могу сказать, что мы глобально стали выглядеть лучше. Есть изменения и в плане результата, и в плане отношений в коллективе к тренировочному процессу. Ребята почувствовали, что могут играть. Конечно, ситуация в турнирной таблице еще не позволяет нам дышать спокойно. Учитывая то, где находится "Амкар", это игра за шесть очков", – сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол".