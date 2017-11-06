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Александр Бубнов: Манчини продолжает ставить Дзюбу в состав, надеясь, что его прорвет

Эксперт Александр Бубнов прокомментировал матч 16-го тура РФПЛ между "Рубином" и "Зенитом" (0:0).

"Уже давно замечено, что петербуржцы плохо проводят первые таймы, хотя тут можно сослаться на недавний матч в Лиге Европы. Как правило, если до перерыва "Зенит" забивает, то выигрывает встречу. В этот раз не получилось, но в концовке у команды Манчини всё равно было немало моментов – подкачала реализация. Где-то спешили, где-то не хватало точности, но факт остаётся фактом: "Зенит" потерял очки в пятом туре кряду.

Вопросы к Манчини остаются прежними. Итальянец постоянно прибегает к масштабной ротации, ищет оптимальное сочетание, но пока никак не может его найти. С одной стороны, функционально команда благодаря этому готова неплохо, с другой, страдает сыгранность. Против "Зенита" все команды закрываются, за счёт чего он владеет инициативой, но реализация оставляет желать лучшего. Раньше петербуржцам удавалось доводить дело до побед, а сейчас пошли и провалы – как с "Арсеналом" (0:1) или "Локомотивом" (0:3).

Дзюба? Удивляет, что он опять вышел в основе. Против плотно обороняющегося соперника как раз нужны быстрые и техничные форварды, которые расшатывали бы защиту. Дзюба же до этого не играл, а когда выходил, демонстрировал низкий уровень игры.

Манчини же продолжает ставить его в состав, надеяться на то, что его прорвёт. Может быть, это связано с тем, что в предыдущих командах у него всегда были такие нападающие. Но там были куда более мобильные и мастеровитые игроки, поэтому к Манчини в этой связи есть вопросы", - приводит слова Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Зенит
Сегодня, 08:44
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№4 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 09:25) #
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Болеет за:
«Локомотив»
AnK.,
Сибирячок,
ale,

Не торопитесь, через тур у ваших будет возможность доказать на деле какой из Дзюбы футболист. Вот там и позлословите...
Регистрация: 3.06.2014
№3 Написал: ale Вятка (Сегодня, 09:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
тут может рассчет на игру головой. Расчет на стандарты и угловые


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 08:59) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Пусть ставит, я не возражаю. Чем больше Дзюба играет, тем меньше шансов у Зенита набрать очки.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: AnK. (Сегодня, 08:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Прав Бубнов насчёт Дзюбы. Он способен только грубо толкать соперника или аппелировать к судье. Играть в футбол-это не про него.
Регистрация: 1.02.2017
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