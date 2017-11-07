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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Футболисты "Томи" могут устроить акцию протеста из-за задержек по зарплате
Игроки "Томи" могут устроить акцию протеста из-за задержки по зарплате перед матчем 22-го тура ФНЛ против "Крыльев Советов", информирует "Матч ТВ".
Отмечается, что в текущем сезоне команда не получила еще ни одной зарплаты - последняя была за май. Главный тренер "Томи" Валерий Петраков подтвердил, что ситуация в клубе сложная.
"Обещали, что выплаты будут 30 октября. Есть задержка. Насколько она, не знаю. Надо встречаться с руководством и выяснять ситуацию. Уже в среду у нас игра, а после нее попытаюсь попасть на прием к губернатору области", - сказал Петраков.
Отмечается, что в текущем сезоне команда не получила еще ни одной зарплаты - последняя была за май. Главный тренер "Томи" Валерий Петраков подтвердил, что ситуация в клубе сложная.
"Обещали, что выплаты будут 30 октября. Есть задержка. Насколько она, не знаю. Надо встречаться с руководством и выяснять ситуацию. Уже в среду у нас игра, а после нее попытаюсь попасть на прием к губернатору области", - сказал Петраков.
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