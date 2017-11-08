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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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16:28
"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (4)
"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (4)
6 голов игроков "Краснодара" помогли сборной России U19 разгромить Гибралтар
Юношеская сборная России (игроки 1999 года рождения) матчем с Гибралтаром стартовала в первом квалификационном раунде Евро-2018 U19.
Молодежный чемпионат Европы-2018
Групповой этап
Россия U19 - Гибралтар U19
Голы: Уткин, 15, Игнатьев, 18, Сулейманов, 37, Игнатьев, 38, 73, Уткин, 90+1
Россия U19: Сафонов, Бородин, Каккоев (Руденко, 46), Евгеньев, Губанов, Голубев, Уткин, Сулейманов, Володкин (Горшков, 58), Сергеев (Цыпченко, 46), Игнатьев
Гибралтар U19: Хэнкинс, Крисп, Парраль, Льямбиас, Педерсон, Валарино (Робертсон, 84), Эрнандес, Ронан, Прескотт, Авеллано (Пикок, 76), Эспиноса (Уилсон, 67)
Предупреждения: Игнатьев, 26, Педерсон, 28, Эспиноса, 36, Парраль, 90+3
Молодежный чемпионат Европы-2018
Групповой этап
Россия U19 - Гибралтар U19
Голы: Уткин, 15, Игнатьев, 18, Сулейманов, 37, Игнатьев, 38, 73, Уткин, 90+1
Россия U19: Сафонов, Бородин, Каккоев (Руденко, 46), Евгеньев, Губанов, Голубев, Уткин, Сулейманов, Володкин (Горшков, 58), Сергеев (Цыпченко, 46), Игнатьев
Гибралтар U19: Хэнкинс, Крисп, Парраль, Льямбиас, Педерсон, Валарино (Робертсон, 84), Эрнандес, Ронан, Прескотт, Авеллано (Пикок, 76), Эспиноса (Уилсон, 67)
Предупреждения: Игнатьев, 26, Педерсон, 28, Эспиноса, 36, Парраль, 90+3
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