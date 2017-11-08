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6 голов игроков "Краснодара" помогли сборной России U19 разгромить Гибралтар

Юношеская сборная России (игроки 1999 года рождения) матчем с Гибралтаром стартовала в первом квалификационном раунде Евро-2018 U19.
Молодежный чемпионат Европы-2018

Групповой этап

Россия U19 - Гибралтар U19

Голы: Уткин, 15, Игнатьев, 18, Сулейманов, 37, Игнатьев, 38, 73, Уткин, 90+1

Россия U19: Сафонов, Бородин, Каккоев (Руденко, 46), Евгеньев, Губанов, Голубев, Уткин, Сулейманов, Володкин (Горшков, 58), Сергеев (Цыпченко, 46), Игнатьев

Гибралтар U19: Хэнкинс, Крисп, Парраль, Льямбиас, Педерсон, Валарино (Робертсон, 84), Эрнандес, Ронан, Прескотт, Авеллано (Пикок, 76), Эспиноса (Уилсон, 67)

Предупреждения: Игнатьев, 26, Педерсон, 28, Эспиноса, 36, Парраль, 90+3
Теги: Юношеская сборная России
Сегодня, 17:47
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№3 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 18:37) #
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Гибралтар? Пацанов с близлежащих дворов набрали бы, был бы такой же результат.
Регистрация: 27.09.2015
№2 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Сегодня, 18:06) #
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Как Испанцам да Немцам начнёт то 3, то 4 укладывать, так подтянут.
Регистрация: 17.02.2008
№1 Написал: imaginary (Сегодня, 17:53) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Игнатьев просто зверь, что ни матч, то 3 положит, то 4
пора его опять подтягивать к основе, на пару к Феде
Регистрация: 7.02.2010
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