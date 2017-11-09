Кузница талантов. Академия имени Коноплёва

На матчи против сборных Аргентины и Испании в состав национальной команды попали сразу трое выпускников одной из лучших академий страны. Вспоминаем их путь, а также говорим о других футболистах, которые начинали карьеру в Тольятти.Карьера у полузащитника "Зенита", находящегося сейчас в ростовской аренде, получается извилистая и непростая. Начинал (естественно, после Тольятти) он в московском "Динамо", но заиграл в основе далеко не сразу, только через три года, вернувшись из аренды в "Химках". Тогда "бело-голубыми" руководил Сергей Силкин, доверявший молодому футболисту, так что Юсупов начал регулярно получать игровое время.Вряд ли можно говорить о каком-нибудь выдающемся таланте этого игрока. Артур крепкий средний футболист, и топовым клубам, если смотреть исключительно по игровым качествам, он не подходит. Но русский паспорт сделал своё дело. В 2015 он перешёл в "Зенит", где даже какое-то время выходил в основном составе. Этим же летом уехал на время покорять Ростов-на-Дону. Пока что выходит довольно скромно - за одиннадцать матчей забил только один гол. В сборную в этому году не вызывался.Пару лет назад, когда основная футбольная общественность узнала о существовании Станислава, о Крицюке писали и говорили исключительно в восторженном ключе. Российский голкипер, не сумевший найти достойного футбольного места в родной стране, имел силы и смелость укатить в Португалию и подписать контракт с "Брагой". Единственный негатив, связанный в ту пору с фигурой Крицюка, относился к его игре на выходах. В остальном, только восхищались.Крицюк, которого так полюбили за то, что он не испугался испытаний и поехал рубиться за меньшие деньги в Европу, весьма охотно вернулся в Россию, когда ему предложил контракт "Краснодар". Станислав стал основным голкипером "быков" и продолжает им оставаться и на сегодняшний день. Правда, довольно скоро выяснилось, что Крицюк часто ошибается, может спасти, но чаще этого не делает. В общем, довольно хороший и качественный голкипер, но совершенно точно не выходящий из ряда остальных. Восторги довольно быстро поутихли.Удивительно мощно начавший прошлый, чемпионский для "Спартака" сезон Кутепов по его ходу немного сдал и перестал появляться на поле. Выходил довольно редко и оставлял неоднозначное впечатление. Например, так о его игре отозвался экс-"спартаковец" Валерий Рейнгольд после ничьей "Спартака" и "Локомотива":"Абсолютно безобразно играл Илья Кутепов. У него уже проявляются все признаки пижонства, я вообще балдею от этой молодёжи! Они думают только о том, как себя показать вне футбола. Кутепов задницу от газона не мог оторвать, когда Ари забивал гол. Выбирает позицию безобразно, из под него и второй раз чуть не забили. Безобразно играет! Все действия Кутепова говорят о том, что он становится пижоном"Сейчас перешедший из Академии сразу в "Спартак" футболист потихоньку возвращает к себе доверие. Все чаще появляется в составе, действует пока что на довольно качественном уровне, который оставляет возможность верить в то, что Кутепов в ближайшие годы станет одним из основных центральных защитников сборной России. Тем более, на матчи против Аргентины и Испании Илью вызвали.После Академии Роман успел провести полноценный сезон в "Динамо" (поскольку он доучивался у "бело-голубых", существует формальное право, по которому Зобнина можно считать воспитанником москвичей), но по его прошествии команду Зобнин покинул. Опускаться в ФНЛ Роману явно не следовало, и он это прекрасно понимал. В наиважнейший момент своей карьеры, когда молодой полузащитник только закреплялся во взрослом футболе и продолжал расти от матча к матчу необходимо было играть против соперников самого высокого уровня.В "Спартаке" у Романа был блестящий сезон, по итогам которого многие (и мы в том числе) окрестили Зобнин сильнейшим молодым футболистом с российским паспортом. И это среди серьёзной конкуренции. В прошлом сезоне выстрелили и Джикия, и Лунев, и Алексей Миранчук, и Головин.Все испортила обидная травма, полученная в сборной. Роман готовился к Кубку Конфедераций, но порвал "кресты" в товарищеском матче и выбыл на полгода. Прямо сейчас он восстанавливается, тренируется уже в общей группе и был вызван на матчи против Аргентины и Испании. Играть в них он, как было сказано, точно не будет, зато позанимается тактикой, пообщается с ребятами и сделает окончательные шаги для возвращения на футбольное поле.А пока ждём и надеемся, что в Лиге Чемпионов за "Спартак" в этом году он ещё сыграет.Один из самых примечательных футболистов России на данный момент. Главная креативная сила столичного ЦСКА и, наверное, уже легенда красно-синей части Москвы. Во многом, и наша надежда на будущий год, на грядущий чемпионат мира.Клубных перипетий Алан не испытал, - из Тольятти его забрали "армейцы", цвета которых он продолжает защищать по сей день, - и оттого немного жаль. Все-таки Дзагоеву уже двадцать семь, возраст для полевого игрока крайне солидный, а в Европу он так не уехал. Хотя активно сватали (и было за что), не сложилось. Теперь слухи мелькают только вокруг Головина. Может быть, виноваты в этом и многочисленных травмы полузащитника, но основательный факт налицо - в топовом чемпионате Дзагоев уже вряд ли окажется.В сборной у него складывалось непросто. То повреждения перед крупными турнирами, то не лучшие отношения с тренером, как это было в 2014 году. Правда, двумя годами ранее на чемпионате Европы он все-таки сверкнул, но общее впечатление от провала всей команды смазали положительный эффект.Несмотря на все случившиеся трудности, довольно очевидно, Дзагоев один из сильнейших футболист своего поколения. Явно ему не хватает только скорости. Если бы он и здесь держал конкуренцию на самом высоком уровне, то чемпионат России уже совершенно наверняка бы бросил. Может, еще получится. По крайней мере, верить в это хочется.