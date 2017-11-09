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Дубль Грозава принес Румынии победу над Турцией

Сборная Румынии дома обыграла Турцию (2:0) в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Румыния - Турция 2:0

Голы: Грозав, 42, 69

Румыния: Пантилимон, Сэпунару, Тошка, Кирикеш, Григоре, Станчу, Дяк, Пинтили, Будеску, Грозав, Кешерю

Турция: Текин, Туран, Сёюнджю, Азиз, Туфан, Йокушлу, Язиджи, Инан, Озьякуп, Чалханоглу, Тосун

Предупреждения: Пинтили, 66, Андоне, 74,Малли, 82
Теги: Сборная Румынии Сборная Турции
Вчера, 23:14
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