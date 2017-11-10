Сборная Хорватии разгромила Грецию со счетом 4:1

Первый стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира-2018 между Хорватией и Грецией завершился крупной победой хозяев поля – 4:1.Чемпионат мира-2018Плей-офф: Модрич, 15 (пен.), Калинич, 21, Папастатопулос, 33, Перишич, 37, Крамарич, 52Хорватия: Субашич, Стринич, Ловрен, Вида, Врсалько, Перишич, Модрич, Брозович, Ракитич, Калинич, (Ребич, 83), Крамарич, (Влашич, 90).Греция: Карнезис, Пападопулос, Цавелас, Папастатопулос, Стафилидис, (Бакасетас, 77), Манниатис, (Рецос, 46), Фортунис, Циолис, Зека, Самарис, (Тахцидис, 67), Митроглу.Предупреждения: Карнезис, 15, Зеку, 24, Бакасетаc, 87