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Сборная Хорватии разгромила Грецию со счетом 4:1

Первый стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира-2018 между Хорватией и Грецией завершился крупной победой хозяев поля – 4:1.

Чемпионат мира-2018

Плей-офф

Хорватия - Греция 4:1

Голы: Модрич, 15 (пен.), Калинич, 21, Папастатопулос, 33, Перишич, 37, Крамарич, 52

Хорватия: Субашич, Стринич, Ловрен, Вида, Врсалько, Перишич, Модрич, Брозович, Ракитич, Калинич, (Ребич, 83), Крамарич, (Влашич, 90).

Греция: Карнезис, Пападопулос, Цавелас, Папастатопулос, Стафилидис, (Бакасетас, 77), Манниатис, (Рецос, 46), Фортунис, Циолис, Зека, Самарис, (Тахцидис, 67), Митроглу.

Предупреждения: Карнезис, 15, Зеку, 24, Бакасетаc, 87
Теги: Сборная Хорватии Сборная Греции
Сегодня, 00:43
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№1 Написал: Андрей Лихачёв (Сегодня, 02:29) #
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Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог--- http://qrf.in/lah3s1
Регистрация: 10.11.2017
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