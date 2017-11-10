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Тренер сборной Северной Ирландии: я не видел более худшего решения судьи, чем поставить нам пенальти

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нил высказался относительно судейства румынского арбитра Овидиу Хацегана в первом стыковом матче ЧМ-2018 против Швейцарии (0:1).

На 58-й минуте встрече в ворота североирландцев был назначен пенальти, который реализовал Рикардо Родригес.

"Ни в одной игре, из которых я участвовал, особенно на таком уровне, я не видел худшего решения судьи.

Рука Корри Эванса была не в неестественном положении, мяч ее даже не задел. Ни по какому критерию это не игра рукой в штрафной площади. Когда видишь такое, становишься сторонником видеопросмотров. Их нужно использовать для решающих моментов в игре. Это именно тот случай, момент бы просмотрели, и сказали, что это не пенальти.

Что касается фола Шера, то я сначала не думал, что это красная, потому что было начало встречи. Но если рассмотреть эпизод сейчас, то это чистое удаление. В международных играх редко бывают такие моменты. Сейчас мы должны забыть обо всем этом и использовать в качестве мотивации на ответный матч", – сказал О’Нил.

Sports.ru
Теги: Сборная Северной Ирландии
Сегодня, 09:28
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