Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

ЦСКА поздравил с днем рождения Сергея Овчинникова

ЦСКА поздравил с днем рождения тренера команды Сергея Овчинникова. 10 октября специалисту исполняется 47 лет.

"Сегодня 47 лет исполняется старшему тренеру ЦСКА Сергею Овчинникову. С днем рождения, Сергей Иванович!", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА в твиттере.

Теги: Овчинников ЦСКА
Сегодня, 11:59
Напечатать
6
(1)
№6 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 13:03) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Поздравляю Сергей с Днем рождения! Успехов и здоровья ему и его близким!
И новых побед в составе тренерского штаба ЦСКА! blush

Цитата: stepanmlc
Странно, ни слово о Спартаке ...

В этой теме Спам лишний.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№5 Написал: miktar (Сегодня, 12:47) #
  • 0
  •  (0)

С днём рождения. Успехов.


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№4 Написал: grisha (Сегодня, 12:28) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Поздравляю ГЕНИАЛЬНОГО ПИСАТЕЛЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Его роман
НЕНАВИЖУ КРОШКИ НА СТОЛЕ И МОСКОВСКИЙ СПАРТАК получит Нобелевскую премию по литературе !!
За краткость ))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:24) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: stepanmlc
Странно, ни слово о Спартаке ...

какое отношение он имеет к спартаку?

p.s C Днем Рождения! Тренерских успехов и здоровья!


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: MrRaf Россия (Сегодня, 12:23) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
С Днем рождения,Босс!
Регистрация: 16.02.2016
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:05) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Странно, ни слово о Спартаке ...


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.