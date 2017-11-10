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УЕФА поздравил Сергея Овчинникова с днем рождения

УЕФА поздравил с днём рождения экс-голкипера сборной России, а ныне тренера ЦСКА Сергея Овчинникова.

"Экс-вратарю сборной России, "Порту", "Бенфики" и "Локомотива", легендарному Боссу, а ныне члену тренерского штаба ЦСКА Сергею Овчинникову - 47! Наши поздравления!" - говорится в поздравлении.

Теги: Овчинников ЦСКА
Сегодня, 16:06
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