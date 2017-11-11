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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Лукас Подольски: уверен, что после ЧМ-2018 мир снова заговорит о российских футболистах
Бывший форвард сборной Германии Лукас Подольски, посетивший презентацию мяча ЧМ-2018, поделился впечатлениями от игры сборной России.
– Вы неоднократно бывали в России. Какие у вас впечатления от нашей страны?
– Впервые я был тут 15 лет назад, когда играл еще за юношескую сборную Германии. Помимо Москвы, я бывал в Санкт-Петербурге. Россия – приятная, хорошая страна, тут много исторических зданий, есть что посмотреть туристам. Утром я прогулялся по центру Москвы, здесь невероятно красиво. Видел несколько новых стадионов, они действительно впечатляют. Не могу сказать, насколько люди тут увлечены футболом, но знаю точно: после чемпионата мира тут будет настоящий футбольный бум.
– В отборочном этапе к чемпионату мира-2010 вы дважды играли против одной из лучших сборных России. Чем вам запомнилась та команда Гуса Хиддинка?
– Она была очень сильна! Мы оба раза победили с минимальной разницей в счете (2:1 и 1:0 – прим. ред.), матчи были равные. Я, признаться, не знаю, кто играет за вас сейчас, но тогда были потрясающие игроки, например Андрей Аршавин. Я играл с ним в "Арсенале", он – один из лучших российских футболистов за последние лет двадцать. Вратарь также очень сильный, Акинфеев. Возможно, нынешнее ваше поколение не так хорошо себя показывает, но предстоящий чемпионат мира – прекрасный шанс заявить о себе. Уверен, что после турнира мир снова заговорит о российских футболистах.
– Кого вы считаете фаворитами предстоящего мирового первенства?
– Команд, способных победить, несколько: Германия, Бразилия, Аргентина, Франция. Всегда хорошую сборную привозят англичане, но им каждый раз чего-то не хватает. Думаю, тут дело в опыте решающих стадий, которого у них немного, а также в давлении, оказываемом на них общественностью.
"Лента.ru"
– Вы неоднократно бывали в России. Какие у вас впечатления от нашей страны?
– Впервые я был тут 15 лет назад, когда играл еще за юношескую сборную Германии. Помимо Москвы, я бывал в Санкт-Петербурге. Россия – приятная, хорошая страна, тут много исторических зданий, есть что посмотреть туристам. Утром я прогулялся по центру Москвы, здесь невероятно красиво. Видел несколько новых стадионов, они действительно впечатляют. Не могу сказать, насколько люди тут увлечены футболом, но знаю точно: после чемпионата мира тут будет настоящий футбольный бум.
– В отборочном этапе к чемпионату мира-2010 вы дважды играли против одной из лучших сборных России. Чем вам запомнилась та команда Гуса Хиддинка?
– Она была очень сильна! Мы оба раза победили с минимальной разницей в счете (2:1 и 1:0 – прим. ред.), матчи были равные. Я, признаться, не знаю, кто играет за вас сейчас, но тогда были потрясающие игроки, например Андрей Аршавин. Я играл с ним в "Арсенале", он – один из лучших российских футболистов за последние лет двадцать. Вратарь также очень сильный, Акинфеев. Возможно, нынешнее ваше поколение не так хорошо себя показывает, но предстоящий чемпионат мира – прекрасный шанс заявить о себе. Уверен, что после турнира мир снова заговорит о российских футболистах.
– Кого вы считаете фаворитами предстоящего мирового первенства?
– Команд, способных победить, несколько: Германия, Бразилия, Аргентина, Франция. Всегда хорошую сборную привозят англичане, но им каждый раз чего-то не хватает. Думаю, тут дело в опыте решающих стадий, которого у них немного, а также в давлении, оказываемом на них общественностью.
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