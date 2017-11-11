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Борис Игнатьев: Акинфеев имеет вполне приемлемый возраст птенца для вратарского дела

Эксперт Борис Игнатьев считает, что на домашнем ЧМ-2018 в воротах нашей сборной будет выступать Игорь Акинфеев.

"Есть игроки, которые делают сегодня только первые шаги и выйдут на заглавные роли на чемпионате мира, такие как Головин, Зобнин, браться Миранчуки. У них есть все, чтобы сделать нашу сборную сильнее.

Игорь Акинфеев имеет вполне приемлемый возраст птенца для вратарского дела. Думаю, что все должны молиться на то, чтобы его миновали травмы. Мне представляется, что он будет на воротах", - передает слова Игнатьева m24.ru.
Теги: Игнатьев Акинфеев Сборная России
Сегодня, 15:32
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