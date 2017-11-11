Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:29
Роман Шаронов: думаю, Черчесов разобрал каждого футболиста аргентинцев, как в свое время это сделал Бердыев (3)
Роман Шаронов: думаю, Черчесов разобрал каждого футболиста аргентинцев, как в свое время это сделал Бердыев (3)
09:52
Неймар заплакал после того, как главный тренер сборной Бразилии заступился за него (видео) (2)
Неймар заплакал после того, как главный тренер сборной Бразилии заступился за него (видео) (2)
08:06
Анатолий Бышовец: матч с Аргентиной должен стать праздником, и, я уверен, наши игроки его не испортят (1)
Анатолий Бышовец: матч с Аргентиной должен стать праздником, и, я уверен, наши игроки его не испортят (1)
03:44
Альваро Мората: я бы вернулся в "Реал", но только после того, когда выиграю все вместе с "Челси"
Альваро Мората: я бы вернулся в "Реал", но только после того, когда выиграю все вместе с "Челси"
03:04
Марлос: как я сделал выбор в пользу сборной Украины, никогда больше не думал о сборной Бразилии
Марлос: как я сделал выбор в пользу сборной Украины, никогда больше не думал о сборной Бразилии
Борис Игнатьев: Акинфеев имеет вполне приемлемый возраст птенца для вратарского дела
Эксперт Борис Игнатьев считает, что на домашнем ЧМ-2018 в воротах нашей сборной будет выступать Игорь Акинфеев.
"Есть игроки, которые делают сегодня только первые шаги и выйдут на заглавные роли на чемпионате мира, такие как Головин, Зобнин, браться Миранчуки. У них есть все, чтобы сделать нашу сборную сильнее.
Игорь Акинфеев имеет вполне приемлемый возраст птенца для вратарского дела. Думаю, что все должны молиться на то, чтобы его миновали травмы. Мне представляется, что он будет на воротах", - передает слова Игнатьева m24.ru.
"Есть игроки, которые делают сегодня только первые шаги и выйдут на заглавные роли на чемпионате мира, такие как Головин, Зобнин, браться Миранчуки. У них есть все, чтобы сделать нашу сборную сильнее.
Игорь Акинфеев имеет вполне приемлемый возраст птенца для вратарского дела. Думаю, что все должны молиться на то, чтобы его миновали травмы. Мне представляется, что он будет на воротах", - передает слова Игнатьева m24.ru.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.