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Хабаровск
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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сборные Белоруссии и Грузии cыграли вничью в товарищеском матче
Сборная Белоруссии сыграла вничью с командой Грузии в товарищеском матче.
Товарищеский матч
Грузия - Беларусь 2:2
Гол: Сихарулидзе, 35, Двали, 52 - Стасевич, 24, Нехайчик, 66
Грузия: Квасхвадзе, Кашия (Двали, 46), Хочолава, Папунашвили, Канкава (Меребашвили, 62), Гвилия (Качарава, 87), Абурджания, Шергелашвили, Схиртладзе, Сихарулидзе (Казаишвили, 80), Арабидзе (Квилитая, 57)
Беларусь: Игнатович (Павлюченко, 47), Политевич, Риос, Гаврилович, Володько (Матвейчик, 63), Корзун, Карницкий (Нехайчик, 57), Быков, Стасевич (Павловец, 88), Лаптев, Ковалёв (Климович, 82)
Предупреждения: Володько, 27, Сихарулидзе, 31, Быков, 44, Стасевич, 45
Товарищеский матч
Грузия - Беларусь 2:2
Гол: Сихарулидзе, 35, Двали, 52 - Стасевич, 24, Нехайчик, 66
Грузия: Квасхвадзе, Кашия (Двали, 46), Хочолава, Папунашвили, Канкава (Меребашвили, 62), Гвилия (Качарава, 87), Абурджания, Шергелашвили, Схиртладзе, Сихарулидзе (Казаишвили, 80), Арабидзе (Квилитая, 57)
Беларусь: Игнатович (Павлюченко, 47), Политевич, Риос, Гаврилович, Володько (Матвейчик, 63), Корзун, Карницкий (Нехайчик, 57), Быков, Стасевич (Павловец, 88), Лаптев, Ковалёв (Климович, 82)
Предупреждения: Володько, 27, Сихарулидзе, 31, Быков, 44, Стасевич, 45
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