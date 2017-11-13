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Сборные Белоруссии и Грузии cыграли вничью в товарищеском матче

Сборная Белоруссии сыграла вничью с командой Грузии в товарищеском матче.

Товарищеский матч

Грузия - Беларусь 2:2

Гол: Сихарулидзе, 35, Двали, 52 - Стасевич, 24, Нехайчик, 66

Грузия: Квасхвадзе, Кашия (Двали, 46), Хочолава, Папунашвили, Канкава (Меребашвили, 62), Гвилия (Качарава, 87), Абурджания, Шергелашвили, Схиртладзе, Сихарулидзе (Казаишвили, 80), Арабидзе (Квилитая, 57)

Беларусь: Игнатович (Павлюченко, 47), Политевич, Риос, Гаврилович, Володько (Матвейчик, 63), Корзун, Карницкий (Нехайчик, 57), Быков, Стасевич (Павловец, 88), Лаптев, Ковалёв (Климович, 82)

Предупреждения: Володько, 27, Сихарулидзе, 31, Быков, 44, Стасевич, 45
Теги: Сборная Белоруссии Сборная Грузии
Сегодня, 21:38
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