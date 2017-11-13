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Дик Адвокат: в 2012 году во время Евро у меня наворачивались слёзы во время гимна сборной России

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат поделился своими воспоминаниями о работе в российской сборной.

"Когда я слышу государственный гимн страны, наворачиваются слезы. Сказывается возраст. С годами человек становится более сентиментальным. Когда я тренировал сборную России, в 2012 году во время чемпионата Европы у меня наворачивались слёзы во время гимна. Этот гимн, эта мелодия россиян — какая же она чудесная. Я помню, еще в матче с Польшей болельщики развернули огромный баннер. Он был очень красив. Я тогда хотел рассыпаться в похвалах, но мне вовремя объяснили, что на баннере изображён воин, сражавшийся с поляками. К счастью, я промолчал, а иначе поспособствовал бы ухудшению отношений между Россией и Польшей", - цитирует Адвоката AD.
Теги: Адвокат Сборная России
Сегодня, 23:37
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