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Андрей Кобелев: порадовало то, что наша сборная в отличие от матча с аргентинцами играла в атаку

Известный российский специалист Андрей Кобелев прокомментировал игру сборных России и Испании (3:3).

- Матч получился захватывающий, с обилием моментов и мячей. Порадовало то, что наша сборная в отличие от матча с аргентинцами играла в атаку и была нацелена на то, чтобы отличиться. Получилось забить три хороших гола, поэтому расцениваю результат этого товарищеского матча как положительный.

- То есть можно сказать, что после игры с аргентинцами работа над ошибками проведена Черчесовым успешно?

- Да, конечно. Мы видели высокий прессинг, после которого забили, и движение у ребят было хорошее. В этот раз наша команда была нацелена не только на оборону, но и на нападение.

- Способствовала ли этому ротация, ведь на эту игру вышли свежие футболисты, которые активно бегали и играли азартно?

- Матч с Аргентиной у нас не получился в плане атаки, поэтому тренерский штаб внес коррективы. Команда извлекла уроки и было видно, что все ребята настроены на то, чтобы забивать, - цитирует Кобелева "Евро-футбол".
Теги: Кобелев Сборная России
Сегодня, 15:40
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