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Крис Коулман покинул сборную Уэльса

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман принял решение подать в отставку, сообщает официальный сайт футбольной ассоциации Уэльса.

"Мы очень разочарованы тем, что Крис решил уйти. Мы благодарны ему за работу. Желаем Коулману всего наилучшего в будущем", - сказал глава футбольной ассоциации Джонатан Форд.

Напомним, 47-летний специалист возглавил сборную Уэльса в 2012 году и вывел команду в полуфинал Евро-2016. По итогам отборочного турнира валлийцы не пробились на ЧМ-2018.

По информации СМИ, Коулман близок к тому, чтобы возглавить "Сандерленд".
Теги: Сборная Уэльса Коулман
Сегодня, 10:54
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