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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Жоаозиньо: тяжело терять очки в домашней игре
Полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо прокомментировал крупное поражение от "Спартака" (1:4).
- Почему все так сложилось плохо для "Краснодара" и так хорошо для "Спартака"?
- Сегодня у нас игра не получилась. Тяжело терять очки в домашней игре.
- В первом тайме было хорошее начало, но пропустили мяч и все посыпалось из рук...
- Пропустили, и потом было тяжело настроиться на игру.
- Что Шалимов говорил в раздевалке в перерыве?
- Я не был в раздевалке и не могу сказать. После матча тоже пока ничего не говорил. Завтра поговорим.
- Почему не получилась игра?
- Тяжело сказать. Мы стараемся. Была сложная игра.
Rusfootball.info
- Почему все так сложилось плохо для "Краснодара" и так хорошо для "Спартака"?
- Сегодня у нас игра не получилась. Тяжело терять очки в домашней игре.
- В первом тайме было хорошее начало, но пропустили мяч и все посыпалось из рук...
- Пропустили, и потом было тяжело настроиться на игру.
- Что Шалимов говорил в раздевалке в перерыве?
- Я не был в раздевалке и не могу сказать. После матча тоже пока ничего не говорил. Завтра поговорим.
- Почему не получилась игра?
- Тяжело сказать. Мы стараемся. Была сложная игра.
Rusfootball.info
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