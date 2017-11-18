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Жоаозиньо: тяжело терять очки в домашней игре

Полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо прокомментировал крупное поражение от "Спартака" (1:4).

- Почему все так сложилось плохо для "Краснодара" и так хорошо для "Спартака"?

- Сегодня у нас игра не получилась. Тяжело терять очки в домашней игре.

- В первом тайме было хорошее начало, но пропустили мяч и все посыпалось из рук...

- Пропустили, и потом было тяжело настроиться на игру.

- Что Шалимов говорил в раздевалке в перерыве?

- Я не был в раздевалке и не могу сказать. После матча тоже пока ничего не говорил. Завтра поговорим.

- Почему не получилась игра?

- Тяжело сказать. Мы стараемся. Была сложная игра.

Rusfootball.info
Сегодня, 18:53
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