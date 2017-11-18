Жоаозиньо: тяжело терять очки в домашней игре

Полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо прокомментировал крупное поражение от "Спартака" (1:4).- Сегодня у нас игра не получилась. Тяжело терять очки в домашней игре.- Пропустили, и потом было тяжело настроиться на игру.- Я не был в раздевалке и не могу сказать. После матча тоже пока ничего не говорил. Завтра поговорим.- Тяжело сказать. Мы стараемся. Была сложная игра.Rusfootball.info