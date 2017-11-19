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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Махачкала Арсенал
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Братская сила! Миранчуки приносят "Локомотиву" победу в Каспийске
Не продемонстрировав чего-то экстраординарного, команда Юрия Семина, несмотря на кадровые проблемы, увезла три очка из Дагестана. Rusfootball.info рассказывает о том, как "железнодорожники" подтверждали свой лидерский статус.
Бежит впереди паровоз
До визита "Локо" в Питер мало кто всерьез рассматривал "железнодорожников" в качестве претендента на титул. Триумф на "Крестовском" кардинально изменил общественные настроения, тем более что и "Зенит" вдруг растерял свою прекрасную форму и принялся разбрасываться очками. После тех 3:0 зазвучал хор голосов, говоривших, что у ЮрПалыч есть шанс спустя четырнадцать лет взять свое третье российское золото.
Как это часто бывает, за фантастической победой последовал холодный душ. Сначала "Локомотив" в родных стенах неожиданно влетел "Шерифу" и серьезно осложнил себе задачу выхода в следующий раунд Лиги Европы (хотя, может, кто-то из поклонников "Локо" и считает избавление от еврокубков благом), затем была очень тяжелая битва с ЦСКА, из которой "железнодорожники" чудом выбрались живыми.
В общем, подопечным Семина нужно было продолжать доказывать, что они реально претендуют на победу в Премьер-лиге. Отрыв в три пункта от "Зенита" сохранялся, но соискатель золота должен набирать максимум очков в противостояниях с командами из нижней части таблицы. А "Анжи", в гости к коему отправился "Локомотив", накануне отчетного матча пребывал практически на самом дне.
Другое дело, что легкой жизни в Каспийске "красно-зеленым" ждать уж точно не стоило. В последнее время "орлы" набрали хорошую форму, положив себе в карман семь очков за три предыдущих тура, а виктория подшефным Вадима Скрипченко была нужна аж никак не меньше, чем лидеру чемпионата.
Кроме того, в составе "Локо" зияли серьезные дыры: получивший травму еще в поединке Лиги Европы Гильерме остается вне игры (заменил его вновь Коченков, а не Медведев, как можно было предположить еще накануне встречи с "армейцами"), Фарфан же, видимо, слишком долго праздновал выход на первенство мира со сборной Перу и до сих пор не вернулся в Москву. Ко всему прочему, отсутствовал Пейчинович.
Доктора рекомендуют
Вам, наверное, известно, что врачи советуют многим людям небольшое дневной сон на два-три часа, если имеется такая возможность? Так вот, практически весь первый тайм матча в Каспийске был прекрасным и безопасным снотворным для тех, кому хотелось чуть-чуть вздремнуть. Команды действовали на невысоких скоростях безо всякой остроты, от чего веки опускались сами собой.
"Анжи" поактивничал на самом старте встречи, а затем окопался около собственной штрафной. "Локомотив", в свою очередь, очень легко добирался до нее, но дальше у гостей абсолютно ничего не клеилось. Долгое время единственной перспективной атакой "красно-зеленых" оставалась та, на финише коей Коломейцев грудью сбросил мяч свободному Алексею Миранчуку, который пробил очень коряво.
Что касается хозяев, то их попытки организовать контрвыпад в подавляющем большинстве случаев завершались в районе центральной линии.
Вплоть до последней пятиминутки тайма зрителям только раз пришлось оторваться от просмотра сновидений. Случилось сие на одиннадцатом обороте секундной стрелки, когда Прудников после подачи углового выиграл борьбу около ближней штанги и головой подрезал мяч в дальнюю "девятку" – перекладина!
Старое доброе правило
А перед самым перерывом команды вдруг очнулись. Сначала тот же Прудников убежал по правому краю, сместился в центр и из-под защитника пробил чуть мимо дальней стойки.
И тут же сработало избитое, банальное, но регулярно оказывающееся к месту "не забиваешь ты…". Яковлев допустил грубейшую ошибку, не сумев нормально прервать передачу на левый фланг атаки "Локо", Фернандеш подхватил мяч, проник в штрафную и выдал тонкий пас на Антона Миранчука. Тот ушел от подката Брызгалова и выкатил мяч брату, который, уложив паузой двух оборонцев "Анжи" на газон, обводящим ударом не оставил шансов Лории.
"Орлы" попытались и сами организовать мгновенный ответ, но Кверквелия успел снять мяч с ноги у Прудникова.
Протрем глаза
Нельзя сказать, что вторая половина игры была намного интереснее своей "сестры", однако спать под нее вряд ли получилось бы. Соперники задвигались быстрее, борьба стала жестче и жарче. Что, собственно, неудивительно, ибо подопечным Вадима Скрипченко пришлось активизироваться, ибо дожидаться чего-то и сидеть на своей половине поля теперь было бессмысленно.
В самом начале тайма проблемой для "Локомотива" опять стал корнер с правого фланга. Подача от углового флага завершилась скидкой на Полуяхтова, который находился в убойной позиции, и "железнодорожникам" стоит поблагодарить судьба за то, что Владимир не сумел обработать мяч, позволив оппонентам вынести его куда подальше.
Впрочем, на этом опасность во владениях Коченкова надолго закончилась. Футболисты "Анжи" пытались что-то изобрести, Хубулов однажды на родном правом краю и от Рыбуся ушел, и от Игнатьева ушел, но от Денисова уйти не удалось. Того, который Виталий. Требовали "орлы" и пенальти от Алексея Сухого (кстати, Игнатьев-то и правда заехал локтем в лице Прудникову, заодно еще и положив руку ему на плечо), однако тот остался глух к призывам дагестанцев. Как, впрочем, и к претензиям "железнодорожников", когда мяч после удара Фернандеша угодил в руку кому-то из махачкалинских игроков.
И только угловые удары оставались грозным оружием подопечных Вадима Скрипченко. Уже поближе к завершению встречи, после двух проведенных наставником "Анжи" замен, Самарджич после навеса с еще одного корнера выпрыгнул выше всех и достаточно опасно пробил головой – мимо. Можно, конечно, вспомнить классный выстрел Полуяхтова, мяч которому сбросил Прудников, вот только Александр проделал сие из офсайда, что не укрылось от зоркого ока лайнсмена.
Если до "антракта" контратаки не получались у хозяев, то во второй половине они не проходили у гостей. Так, Фернандеш пару раз бил из хороших позиций в защитников. И лишь Алексей Миранчук после суматохи в штрафной площадке "Анжи" был близок к дублю, однако и его выстрел успел накрыть дагестанский оборонец.
Не помогли хозяевам и целых пять добавленных минут. На этом промежутке разве что Бакаев мог забить… в свои ворота после прострела Игоря Денисова. Кроме того, "Локомотив" не воспользовался тем, что Лория пошел в чужую штрафную на подачу стандарта. Впрочем, "красно-зеленым" было не до того.
Скептикам назло
Типичная победа "Локо". Или типичная победа Семина. ЮрПалыч продолжает затыкать рот всем, кто вещал о том, что ему пора на пенсию. Кадровые проблемы, матчи сборных? Все это не помешало наставнику "железнодорожников" с родной командой обыграть команду, в которой он не так давно работал. Теперь "Локомотив" может со спокойной совестью дожидаться вестей из Санкт-Петербурга.
"Анжи" прервал свою хоть и короткую, но приятную беспроигрышную серию и остается в зоне вылета. Впрочем, плотность в подвале турнирной таблицы такова, что отчаиваться махачкалинцам точно не стоит.
Кстати, "орлы" в пятой встрече кряду не смогли распечатать ворота "Локо".
Сергей Янков, Rusfootball.info
Бежит впереди паровоз
До визита "Локо" в Питер мало кто всерьез рассматривал "железнодорожников" в качестве претендента на титул. Триумф на "Крестовском" кардинально изменил общественные настроения, тем более что и "Зенит" вдруг растерял свою прекрасную форму и принялся разбрасываться очками. После тех 3:0 зазвучал хор голосов, говоривших, что у ЮрПалыч есть шанс спустя четырнадцать лет взять свое третье российское золото.
Как это часто бывает, за фантастической победой последовал холодный душ. Сначала "Локомотив" в родных стенах неожиданно влетел "Шерифу" и серьезно осложнил себе задачу выхода в следующий раунд Лиги Европы (хотя, может, кто-то из поклонников "Локо" и считает избавление от еврокубков благом), затем была очень тяжелая битва с ЦСКА, из которой "железнодорожники" чудом выбрались живыми.
В общем, подопечным Семина нужно было продолжать доказывать, что они реально претендуют на победу в Премьер-лиге. Отрыв в три пункта от "Зенита" сохранялся, но соискатель золота должен набирать максимум очков в противостояниях с командами из нижней части таблицы. А "Анжи", в гости к коему отправился "Локомотив", накануне отчетного матча пребывал практически на самом дне.
Другое дело, что легкой жизни в Каспийске "красно-зеленым" ждать уж точно не стоило. В последнее время "орлы" набрали хорошую форму, положив себе в карман семь очков за три предыдущих тура, а виктория подшефным Вадима Скрипченко была нужна аж никак не меньше, чем лидеру чемпионата.
Кроме того, в составе "Локо" зияли серьезные дыры: получивший травму еще в поединке Лиги Европы Гильерме остается вне игры (заменил его вновь Коченков, а не Медведев, как можно было предположить еще накануне встречи с "армейцами"), Фарфан же, видимо, слишком долго праздновал выход на первенство мира со сборной Перу и до сих пор не вернулся в Москву. Ко всему прочему, отсутствовал Пейчинович.
Доктора рекомендуют
Вам, наверное, известно, что врачи советуют многим людям небольшое дневной сон на два-три часа, если имеется такая возможность? Так вот, практически весь первый тайм матча в Каспийске был прекрасным и безопасным снотворным для тех, кому хотелось чуть-чуть вздремнуть. Команды действовали на невысоких скоростях безо всякой остроты, от чего веки опускались сами собой.
"Анжи" поактивничал на самом старте встречи, а затем окопался около собственной штрафной. "Локомотив", в свою очередь, очень легко добирался до нее, но дальше у гостей абсолютно ничего не клеилось. Долгое время единственной перспективной атакой "красно-зеленых" оставалась та, на финише коей Коломейцев грудью сбросил мяч свободному Алексею Миранчуку, который пробил очень коряво.
Что касается хозяев, то их попытки организовать контрвыпад в подавляющем большинстве случаев завершались в районе центральной линии.
Вплоть до последней пятиминутки тайма зрителям только раз пришлось оторваться от просмотра сновидений. Случилось сие на одиннадцатом обороте секундной стрелки, когда Прудников после подачи углового выиграл борьбу около ближней штанги и головой подрезал мяч в дальнюю "девятку" – перекладина!
Старое доброе правило
А перед самым перерывом команды вдруг очнулись. Сначала тот же Прудников убежал по правому краю, сместился в центр и из-под защитника пробил чуть мимо дальней стойки.
И тут же сработало избитое, банальное, но регулярно оказывающееся к месту "не забиваешь ты…". Яковлев допустил грубейшую ошибку, не сумев нормально прервать передачу на левый фланг атаки "Локо", Фернандеш подхватил мяч, проник в штрафную и выдал тонкий пас на Антона Миранчука. Тот ушел от подката Брызгалова и выкатил мяч брату, который, уложив паузой двух оборонцев "Анжи" на газон, обводящим ударом не оставил шансов Лории.
"Орлы" попытались и сами организовать мгновенный ответ, но Кверквелия успел снять мяч с ноги у Прудникова.
Протрем глаза
Нельзя сказать, что вторая половина игры была намного интереснее своей "сестры", однако спать под нее вряд ли получилось бы. Соперники задвигались быстрее, борьба стала жестче и жарче. Что, собственно, неудивительно, ибо подопечным Вадима Скрипченко пришлось активизироваться, ибо дожидаться чего-то и сидеть на своей половине поля теперь было бессмысленно.
В самом начале тайма проблемой для "Локомотива" опять стал корнер с правого фланга. Подача от углового флага завершилась скидкой на Полуяхтова, который находился в убойной позиции, и "железнодорожникам" стоит поблагодарить судьба за то, что Владимир не сумел обработать мяч, позволив оппонентам вынести его куда подальше.
Впрочем, на этом опасность во владениях Коченкова надолго закончилась. Футболисты "Анжи" пытались что-то изобрести, Хубулов однажды на родном правом краю и от Рыбуся ушел, и от Игнатьева ушел, но от Денисова уйти не удалось. Того, который Виталий. Требовали "орлы" и пенальти от Алексея Сухого (кстати, Игнатьев-то и правда заехал локтем в лице Прудникову, заодно еще и положив руку ему на плечо), однако тот остался глух к призывам дагестанцев. Как, впрочем, и к претензиям "железнодорожников", когда мяч после удара Фернандеша угодил в руку кому-то из махачкалинских игроков.
И только угловые удары оставались грозным оружием подопечных Вадима Скрипченко. Уже поближе к завершению встречи, после двух проведенных наставником "Анжи" замен, Самарджич после навеса с еще одного корнера выпрыгнул выше всех и достаточно опасно пробил головой – мимо. Можно, конечно, вспомнить классный выстрел Полуяхтова, мяч которому сбросил Прудников, вот только Александр проделал сие из офсайда, что не укрылось от зоркого ока лайнсмена.
Если до "антракта" контратаки не получались у хозяев, то во второй половине они не проходили у гостей. Так, Фернандеш пару раз бил из хороших позиций в защитников. И лишь Алексей Миранчук после суматохи в штрафной площадке "Анжи" был близок к дублю, однако и его выстрел успел накрыть дагестанский оборонец.
Не помогли хозяевам и целых пять добавленных минут. На этом промежутке разве что Бакаев мог забить… в свои ворота после прострела Игоря Денисова. Кроме того, "Локомотив" не воспользовался тем, что Лория пошел в чужую штрафную на подачу стандарта. Впрочем, "красно-зеленым" было не до того.
Скептикам назло
Типичная победа "Локо". Или типичная победа Семина. ЮрПалыч продолжает затыкать рот всем, кто вещал о том, что ему пора на пенсию. Кадровые проблемы, матчи сборных? Все это не помешало наставнику "железнодорожников" с родной командой обыграть команду, в которой он не так давно работал. Теперь "Локомотив" может со спокойной совестью дожидаться вестей из Санкт-Петербурга.
"Анжи" прервал свою хоть и короткую, но приятную беспроигрышную серию и остается в зоне вылета. Впрочем, плотность в подвале турнирной таблицы такова, что отчаиваться махачкалинцам точно не стоит.
Кстати, "орлы" в пятой встрече кряду не смогли распечатать ворота "Локо".
Чемпионат России
17 тур
Анжи 0-1 Локомотив
Гол: Ал. Мирачук, 43
"Анжи": Лория, Полуяхтов, Тетрашвили (Кацаев, 63), Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов (Эльмурзаев, 73), Гулиев, Данченко, Прудников, Яковлев (Армаш, 88).
"Локомотив": Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик (Тарасов, 89), И. Денисов, Коломейцев, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Лысов, 90+1), Рыбусь (Баринов, 58), Фернандеш.
17 тур
Анжи 0-1 Локомотив
Гол: Ал. Мирачук, 43
"Анжи": Лория, Полуяхтов, Тетрашвили (Кацаев, 63), Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов (Эльмурзаев, 73), Гулиев, Данченко, Прудников, Яковлев (Армаш, 88).
"Локомотив": Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик (Тарасов, 89), И. Денисов, Коломейцев, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Лысов, 90+1), Рыбусь (Баринов, 58), Фернандеш.
Сергей Янков, Rusfootball.info
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