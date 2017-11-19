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"Анжи": арбитр не назначил очевидный пенальти в ворота "Локомотива" (видео)

"Анжи" считает, что главный судья матча 17-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:1) Алексей Сухой должен был назначить пенальти в ворота железнодорожников.

"На 70-й минуте матча "Анжи" — "Локомотив" арбитр Алексей Сухой не назначил очевидный 11-метровый удар в ворота гостей за удар локтем Игнатьевым в лицо Прудникова. И хотя эпизод в штрафной площади был в прямой видимости арбитра, он, на удивление, не углядел нарушение правил.Тем самым, его ошибка могла повлиять на исход матча", — говорится в сообщении.

Теги: Анжи Локомотив
Сегодня, 23:48
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№1 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 23:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Охренеть, ну тут я с Анжи согласен!!! он ведь специально локоть поднял!!! а судья ещё рукой машет - подниматься... пипец просто...
Регистрация: 6.05.2009
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