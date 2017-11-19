"Анжи": арбитр не назначил очевидный пенальти в ворота "Локомотива" (видео)

на 70-й минуте матча "Анжи"-"Локомотив" арбитр Алексей Сухой не назначил очевидный 11-метровый удар в ворота гостей за удар локтем Игнатьевым в лицо Прудникова #АнжиЛоко pic.twitter.com/WzmMnbMPXh — ФК «Анжи» (@fc_anji) November 19, 2017

"Анжи" считает, что главный судья матча 17-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:1) Алексей Сухой должен был назначить пенальти в ворота железнодорожников."На 70-й минуте матча "Анжи" — "Локомотив" арбитр Алексей Сухой не назначил очевидный 11-метровый удар в ворота гостей за удар локтем Игнатьевым в лицо Прудникова. И хотя эпизод в штрафной площади был в прямой видимости арбитра, он, на удивление, не углядел нарушение правил.Тем самым, его ошибка могла повлиять на исход матча", — говорится в сообщении.