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Андрей Червиченко: 3-е место в группе будет для "Спартака" большим шагом вперед. Все остальное - мечты

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов между красно-белыми и словенским "Марибором".

"Если спартаковцы забьют первыми, то матч пойдет по тому сценарию, что был в Краснодаре. Если же гости вдруг откроют счет, то может начаться нервотрепка.

Хорошо бы еще, чтобы снег не пошел, ведь при скользком поле обороняться гораздо проще, чем создавать. Нивелируется скорость и техника того же Квинси Промеса, и защитники "Марибора" будут просто выбивать мяч.

Однако ничья не станет плохим результатом для "Спартака". Третье место в группе, которое гарантирует участие в плей-офф Лиги Европы, будет для красно-белых большим шагом вперед. Все остальное - мечты", - передает слова Червиченко "Газета.Ru".
Теги: Червиченко Спартак
Сегодня, 13:29
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18
(3)
№18 Написал: GIZMO ну оттуда отсюда (Сегодня, 14:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
К сожалению свинтус прав,

впрочем мы сами виноваты - первый матч с Марибором был ключевым
и именно этих двух очков нам не хватит.
Регистрация: 21.03.2009
№17 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:35) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
на ток-шоу такая же скотина сидит..писатель, которого никто не читал..ему Всё плохо..несварение?
Регистрация: 6.09.2013
№16 Написал: Rasmuz (Сегодня, 14:31) #
  • +1
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Нормальные червяки навоз перерабатывают в перегной, а этот наоборот, срет на команду , которая его озолотила.
Регистрация: 29.08.2017
№15 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:29) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: anatolik189
То ему видите ли Луиз Адриано не нужный в Спартаке год назад показался,

Да, Адриано он поливал грязью я помню усиленно, как просчитался жирный боров smile
Регистрация: 2.02.2012
№14 Написал: trent (Сегодня, 14:08) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да покуй на червя...пусть языком мелет, прям как баба базарная....
Вперёд Спартак Москва!!


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№13 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 14:03) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Этот упырь вечно прогнозирует невпопад.То ему видите ли Луиз Адриано не нужный в Спартаке год назад показался,то Спартак в начале еврокубкого сезона не готов играть с такими клубами.А сейчас и Адриано молодец,да и у Спартака всё в порядке.И про судей замолчал,потому как судьи стали помогать другим.Ты уж определись "экспэрт" хренов!
Регистрация: 2.04.2012
№12 Написал: Volodia379 (Сегодня, 14:03) #
  • +3
  •  (3)

Для начало нормально 3е место в группе! Зато в ЛЕ могут далеко забраться!
Регистрация: 11.04.2016
№11 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 14:00) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Не переношу Червя, но по поводу ЛЕ соглашусь
Регистрация: 17.11.2017
№10 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:00) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: bazetd
Мясные, чем вы так мужика обидели, что он уже десяток лет в каждом интервью пытается задеть клуб, в котором работал? Прям не унимается)))я.

Правда не понимаешь??? Уж сколько лет назад все обсоcaли.

Да кинули дебила. Он то сам думал, что король - пришёл, купил и победил. А им просто как колотушкой сначала выбили ОИРа и всю команду, а после выбили его. Прилюдно, как щенка.

Конечно он никогда не успокоится. Пока не сдохнет
Регистрация: 3.03.2007
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:55) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Должны побеждать это днище даже в ураган.


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 13:55) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надо выходить и стараться победить. Турнирные расклады на потом.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№7 Написал: акула (Сегодня, 13:49) #
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Цитата: Батька
Ну третье место считай в кармане даже если на оставшиеся две игры не выходить

победа над спамом и ничья с севильей выводит марибор на 3 место, но этого не буудет.
Регистрация: 3.11.2017
№6 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:49) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
для Спартака Ле будет неплохим вариантом.

Она для всех наших клубов лучший вариант, в РФПЛ никто не готов к серьезной борьбе в ЛЧ на сегодня.
Регистрация: 2.02.2012
№5 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 13:47) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Мясные, чем вы так мужика обидели, что он уже десяток лет в каждом интервью пытается задеть клуб, в котором работал? Прям не унимается)))
По игре - сегодня должны побеждать и снимать все вопросы по 3 месту. И можно еще на Ливер надеяться.


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Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
№4 Написал: Батька (Сегодня, 13:46) #
  • +2
  •  (6)

Ну третье место считай в кармане даже если на оставшиеся две игры не выходить ...даже если проепут марибору ....сивилья им точно не проиграет !!
А вот за второе можно помечтать !! Хотя он прав и третье место тоже неплохо !! Для начала !!!
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:45) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Логично. Пул и Севилья более искушенные кубковые бойцы, для Спартака Ле будет неплохим вариантом.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 13:45) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Опять этот говнюк здесь пиарится. Сначала он раздражал а теперь просто жалко убогого.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
№1 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 13:36) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
На этот раз я верю в СПАРТАК!!!!
Регистрация: 6.02.2008
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