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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Червиченко: 3-е место в группе будет для "Спартака" большим шагом вперед. Все остальное - мечты
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов между красно-белыми и словенским "Марибором".
"Если спартаковцы забьют первыми, то матч пойдет по тому сценарию, что был в Краснодаре. Если же гости вдруг откроют счет, то может начаться нервотрепка.
Хорошо бы еще, чтобы снег не пошел, ведь при скользком поле обороняться гораздо проще, чем создавать. Нивелируется скорость и техника того же Квинси Промеса, и защитники "Марибора" будут просто выбивать мяч.
Однако ничья не станет плохим результатом для "Спартака". Третье место в группе, которое гарантирует участие в плей-офф Лиги Европы, будет для красно-белых большим шагом вперед. Все остальное - мечты", - передает слова Червиченко "Газета.Ru".
"Если спартаковцы забьют первыми, то матч пойдет по тому сценарию, что был в Краснодаре. Если же гости вдруг откроют счет, то может начаться нервотрепка.
Хорошо бы еще, чтобы снег не пошел, ведь при скользком поле обороняться гораздо проще, чем создавать. Нивелируется скорость и техника того же Квинси Промеса, и защитники "Марибора" будут просто выбивать мяч.
Однако ничья не станет плохим результатом для "Спартака". Третье место в группе, которое гарантирует участие в плей-офф Лиги Европы, будет для красно-белых большим шагом вперед. Все остальное - мечты", - передает слова Червиченко "Газета.Ru".
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