Жена Зобнина: вторая игра после травмы, а люди пишут гадости. Лицемеры

Жена полузащитника "Спартака" Романа Зобнина Рамина Зобнина ответила критикам мужа после матча с "Марибором" (1:1) в Лиге чемпионов."Вторая игра после травмы, а люди столько гадостей пишут в личные сообщения. Когда-то они писали слова поддержки. Одним словом... лицемеры.Этого больше всего ненавижу. И вам всего хорошего", – написала Зобнина в твиттере.