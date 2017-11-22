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Жена Зобнина: вторая игра после травмы, а люди пишут гадости. Лицемеры

Жена полузащитника "Спартака" Романа Зобнина Рамина Зобнина ответила критикам мужа после матча с "Марибором" (1:1) в Лиге чемпионов.

"Вторая игра после травмы, а люди столько гадостей пишут в личные сообщения. Когда-то они писали слова поддержки. Одним словом... лицемеры.

Этого больше всего ненавижу. И вам всего хорошего", – написала Зобнина в твиттере.
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 01:11
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11
(3)
№11 Написал: AlexCM Москва КБ Бибирево (Сегодня, 02:45) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RenarTickle
DMS,
У вас, "культурных", как я погляжу, с правописанием проблемы. Страшно представить, что в мозгах творится...

Так он ещё Киздит что из СССР


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ВПЕРЁД-СПАРТАК,ВПЕРЁД РОДНОЙ!!!!!
Регистрация: 12.11.2006
№10 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 02:35) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
DMS,
У вас, "культурных", как я погляжу, с правописанием проблемы. Страшно представить, что в мозгах творится...
Регистрация: 2.08.2013
№9 Написал: Hank Moody Россия (Сегодня, 02:23) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Челси»
а вообще гадости писать за плохо проделанную работу не хорошо,как бы Роман не завязал с футболом после этого и не пошел на завод заготовки для педалей вытачивать. Что бы Рамина за эмоциональное состояние Романа не переживала так сильно smirk


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Питер не спи
Слёзы утри
Снова Зениту
В Питере три
Регистрация: 4.05.2015
№8 Написал: DMS Советский союз (Сегодня, 02:20) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Типичные болельщики сраптака.
Регистрация: 16.07.2016
№7 Написал: AlexCM Москва КБ Бибирево (Сегодня, 02:19) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вниманья не обращай Ромина Рамина.


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ВПЕРЁД-СПАРТАК,ВПЕРЁД РОДНОЙ!!!!!
Регистрация: 12.11.2006
№6 Написал: Hank Moody Россия (Сегодня, 02:19) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Campos
Как неприятно быть женой футболиста, да?!

это +


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Питер не спи
Слёзы утри
Снова Зениту
В Питере три
Регистрация: 4.05.2015
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 01:59) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
а какого было гадости Славику читать про свою жену?
Регистрация: 26.04.2017
№4 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 01:32) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Campos
Как неприятно быть женой футболиста, да?!

Да, особенно по деньгам... читают это всё жёны инженеров.... и недоумевают...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Это знают все, кроме самой свиньи...
Регистрация: 24.09.2013
№3 Написал: Учитель Народный РФ (Сегодня, 01:29) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Гадости - это очень плохо, а к критике нужно относиться с пониманием. Работать, работать и работать. Спартак - это Великий клуб, поэтому и требования высокие.

P.S. Роману здоровья, мастерства и семейного счастья.


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КУЕФАми мериться надо с конями на скотном дворе.
Регистрация: 23.10.2007
№2 Написал: Campos Москва (Сегодня, 01:29) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Как неприятно быть женой футболиста, да?!
Регистрация: 26.12.2008
№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 01:28) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Меньше обращайте внимания на форумы инстаграммы и прочее...Написать не в лицо сказать.Для оскорблений и выяснения отношений интернет вобще не лучший вариант


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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