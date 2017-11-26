Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:40
Вадим Скрипченко: искать причины поражения в решении судьи - удел слабых, мы - сильная команда (2)
Вадим Скрипченко: искать причины поражения в решении судьи - удел слабых, мы - сильная команда (2)
16:36
Баста: у российских футболистов нет желания быть лучшими и умереть во имя страны и команды (8)
Баста: у российских футболистов нет желания быть лучшими и умереть во имя страны и команды (8)
16:19
Виктор Гончаренко: когда Вернблум не реализовал момент в первом тайме, в голову полезли дурные мысли (4)
Виктор Гончаренко: когда Вернблум не реализовал момент в первом тайме, в голову полезли дурные мысли (4)
13:54
Надсон призвал китайских журналистов приехать на ЧМ-2018: летом в Самаре комфортно в одной майке
Надсон призвал китайских журналистов приехать на ЧМ-2018: летом в Самаре комфортно в одной майке
12:43
После пресс-конференции в Самаре нападение было совершено не на Андрея Тихонова, а на пресс-атташе "Крыльев" (2)
После пресс-конференции в Самаре нападение было совершено не на Андрея Тихонова, а на пресс-атташе "Крыльев" (2)
Защитник молодёжной команды "Зенита": мы ненавидим "Спартак"
Защитник молодёжной команды "Зенита" Кирилл Алоян в программе "После футбола" заявил, что в петербургской команде испытывают ненависть к "Спартаку".
"Мы их ненавидим. Почему? Потому что это "Спартак", красно-белая команда", - сказал Алоян.
Сегодня в матче 18-го тура молодёжного первенства России "Спартак" и "Зенит" сыграли вничью - 2:2.
"Мы их ненавидим. Почему? Потому что это "Спартак", красно-белая команда", - сказал Алоян.
Сегодня в матче 18-го тура молодёжного первенства России "Спартак" и "Зенит" сыграли вничью - 2:2.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.