Защитник молодёжной команды "Зенита": мы ненавидим "Спартак"

Защитник молодёжной команды "Зенита" Кирилл Алоян в программе "После футбола" заявил, что в петербургской команде испытывают ненависть к "Спартаку"."Мы их ненавидим. Почему? Потому что это "Спартак", красно-белая команда", - сказал Алоян.Сегодня в матче 18-го тура молодёжного первенства России "Спартак" и "Зенит" сыграли вничью - 2:2.