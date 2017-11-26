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Защитник молодёжной команды "Зенита": мы ненавидим "Спартак"

Защитник молодёжной команды "Зенита" Кирилл Алоян в программе "После футбола" заявил, что в петербургской команде испытывают ненависть к "Спартаку".

"Мы их ненавидим. Почему? Потому что это "Спартак", красно-белая команда", - сказал Алоян.

Сегодня в матче 18-го тура молодёжного первенства России "Спартак" и "Зенит" сыграли вничью - 2:2.
Теги: Зенит Спартак
Сегодня, 20:06
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(1)
№4 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 20:17) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: checkmate
Их там зомбируют

Ну да, в Спартаке всех зомбируют. Да и сайт этот спецом эту чушь выставляет, да еще выделяет, чтобы срача было побольше между нашими болелами накануне матча... это вообще совершенно нормально smirk
Регистрация: 9.11.2010
№3 Написал: oksva Спб (Сегодня, 20:15) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Алоян ? А , ну да .Где Спартак , а где Алоян .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№2 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 20:14) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
У парнишки надо признать все признаки дебилизма на лице
Регистрация: 2.02.2012
№1 Написал: checkmate (Сегодня, 20:12) #
  • -2
  •  (2)
online

Их там зомбируют
Регистрация: 21.02.2016
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