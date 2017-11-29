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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Хосеп Гвардиола: надеюсь на Зинченко в будущем
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о будущем полузащитника Александра Зинченко.
"Я решил включить Зинченко в заявку на матч с "Хаддерсфилдом" (2:1), потому что он отлично тренируется.
Зинченко, безусловно, очень талантлив. Он хорошо играет, принимает верные решения. Надеюсь на его помощь в будущем, он останется с нами на весь сезон", - приводит слова Гвардиолы Mirror.
"Я решил включить Зинченко в заявку на матч с "Хаддерсфилдом" (2:1), потому что он отлично тренируется.
Зинченко, безусловно, очень талантлив. Он хорошо играет, принимает верные решения. Надеюсь на его помощь в будущем, он останется с нами на весь сезон", - приводит слова Гвардиолы Mirror.
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