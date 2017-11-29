Хосеп Гвардиола: надеюсь на Зинченко в будущем

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о будущем полузащитника Александра Зинченко."Я решил включить Зинченко в заявку на матч с "Хаддерсфилдом" (2:1), потому что он отлично тренируется.Зинченко, безусловно, очень талантлив. Он хорошо играет, принимает верные решения. Надеюсь на его помощь в будущем, он останется с нами на весь сезон", - приводит слова Гвардиолы Mirror.