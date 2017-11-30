"Рединг" внес в заявку на матч своих фанатов под 13-м номером

Главный тренер "Рединга" Яп Стам внес болельщиков команды на матч отложенного 7-го тура Чемпионшипа с "Барнсли". Фанаты "Рединга" значатся в заявке под 13-м номером.Напомним, клуб не мог победить в трех последних матчах. В результате домашняя игра с "Барнсли" закончилась крупной победой подопечных Стама со счетом 3:0.