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Давор Шукер: у Хорватии самая сложная группа, у меня нет слов

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер высказался относительно результатов жеребьевки ЧМ-2018. Хорватия сыграет в одной группе с Аргентиной, Нигерией и Исландией.

"Наша группа выглядит самой тяжелой. Нигерия - очень серьезный соперник. Выходить играть против Месси – это... У меня нет слов", – цитирует Шукера официальный сайт ФИФА.
Теги: Сборная Хорватии
Сегодня, 07:49
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