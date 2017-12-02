Давор Шукер: у Хорватии самая сложная группа, у меня нет слов

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер высказался относительно результатов жеребьевки ЧМ-2018. Хорватия сыграет в одной группе с Аргентиной, Нигерией и Исландией."Наша группа выглядит самой тяжелой. Нигерия - очень серьезный соперник. Выходить играть против Месси – это... У меня нет слов", – цитирует Шукера официальный сайт ФИФА.